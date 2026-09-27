Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Месяц без ответов… МИД раскрывает последнюю информацию о трагедии в Непале 0 317

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
LSM.LV
Изображение к статье: спасатели в Непале

Прошёл месяц с разрушительной природной катастрофы в Непале, однако судьба 33 граждан Латвии до сих пор остаётся неизвестной. Поисковые работы не прекращены, и спасатели по-прежнему официально не оставили надежды найти выживших. Тем временем представитель Министерства иностранных дел Латвии Юргис Барканс, который провёл в Непале три недели, раскрыл новейшую информацию о поисках пропавших.

Барканс сказал Службе новостей Латвийского телевидения: “В Непале местные называют это внутренним цунами, которое смело абсолютно всё. Эти здания — это были не хижины, наскоро поставленные из бамбука. Это были бетонные здания с арматурными стержнями, которые были стёрты с лица земли.”

Одной из главных версий по-прежнему остаётся то, что обе группы латвийских путешественников в момент катастрофы находились у уничтоженного пограничного пункта Непала и Китая на китайской стороне.

Хотя с момента катастрофы уже прошёл месяц и последний живой человек был найден на 11-й день после наводнения, ни службы Непала, ни Китая до сих пор официально не объявили о прекращении поиска выживших.

Барканс указал, что одной из возможных причин может быть надежда найти людей в гидротоннелях протяжённостью в километры. Также есть деревни, к которым спасателям по-прежнему очень трудно добраться.

Один из самых существенных вопросов — могут ли среди найденных человеческих останков быть останки кого-либо из пропавших граждан Латвии.

Из найденных останков и частей тел были взяты образцы ДНК, однако их сравнение ещё не проведено. Латвия была одной из первых стран, передавших Непалу ДНК-профили своих пропавших граждан, однако местным службам пока не хватает возможностей, чтобы создать ДНК-профили найденных останков.

“Насколько мы говорили с полицией, они упоминали, что тела европейцев не найдены. По первым визуальным признакам они нашли только местных жителей,” — сказал Барканс Латвийскому телевидению.

×
#катастрофа #МИД #Латвия #трагедия #спасатели #Непал #ДНК
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: столб пограничный
Изображение к статье: Женщина в инвалидной коляске
Изображение к статье: подарки
Изображение к статье: телега с дарами осени

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: установка "Патриот"
В мире
Изображение к статье: Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные.
Наша Латвия
Изображение к статье: курьер с посылкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Мальчик лежит на дне бассейна
Lifenews
1
Изображение к статье: Брат принцессы Дианы рассказал о разговоре с Карлом III после ее гибели
Культура &
Изображение к статье: на Рижском центральном рынке
Наша Латвия
4
Изображение к статье: установка "Патриот"
В мире
Изображение к статье: Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные.
Наша Латвия
Изображение к статье: курьер с посылкой
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео