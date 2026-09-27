Прошёл месяц с разрушительной природной катастрофы в Непале, однако судьба 33 граждан Латвии до сих пор остаётся неизвестной. Поисковые работы не прекращены, и спасатели по-прежнему официально не оставили надежды найти выживших. Тем временем представитель Министерства иностранных дел Латвии Юргис Барканс, который провёл в Непале три недели, раскрыл новейшую информацию о поисках пропавших.

Барканс сказал Службе новостей Латвийского телевидения: “В Непале местные называют это внутренним цунами, которое смело абсолютно всё. Эти здания — это были не хижины, наскоро поставленные из бамбука. Это были бетонные здания с арматурными стержнями, которые были стёрты с лица земли.”

Одной из главных версий по-прежнему остаётся то, что обе группы латвийских путешественников в момент катастрофы находились у уничтоженного пограничного пункта Непала и Китая на китайской стороне.

Хотя с момента катастрофы уже прошёл месяц и последний живой человек был найден на 11-й день после наводнения, ни службы Непала, ни Китая до сих пор официально не объявили о прекращении поиска выживших.

Барканс указал, что одной из возможных причин может быть надежда найти людей в гидротоннелях протяжённостью в километры. Также есть деревни, к которым спасателям по-прежнему очень трудно добраться.

Один из самых существенных вопросов — могут ли среди найденных человеческих останков быть останки кого-либо из пропавших граждан Латвии.

Из найденных останков и частей тел были взяты образцы ДНК, однако их сравнение ещё не проведено. Латвия была одной из первых стран, передавших Непалу ДНК-профили своих пропавших граждан, однако местным службам пока не хватает возможностей, чтобы создать ДНК-профили найденных останков.

“Насколько мы говорили с полицией, они упоминали, что тела европейцев не найдены. По первым визуальным признакам они нашли только местных жителей,” — сказал Барканс Латвийскому телевидению.