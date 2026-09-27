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На латвийско-белорусской границе завершена большая часть работ первой очереди 0 112

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
LETA
Изображение к статье: столб пограничный
ФОТО: LETA

На латвийско-белорусской границе в рамках первой очереди строительные работы завершены на восьми из 11 участков, свидетельствует опубликованная Государственной пограничной охраной (ГПО) информация.

Как отмечает ГПО, строительство умной инфраструктуры на восточной границе Латвии ведется в условиях нестабильной ситуации и многочисленных вызовов.

Методы нарушителей границы, поддерживаемые режимами соседних стран, становятся все более агрессивными и продуманными, и для того чтобы помешать внедрению технологической инфраструктуры, осуществляется целенаправленное повреждение столбов видеонаблюдения, распределительных шкафов и кабелей. Также ущерб отдельным участкам границы причинила буря.

В то же время, как подчеркивает ГПО, реализация на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах проекта "Инфраструктура автоматизированного пограничного надзора" продолжалась по плану.

В настоящее время в рамках первой очереди современными технологиями оборудовано 81,7 км границы и выполнено более 72% предусмотренных работ, а на остальных участках проводится окончательное тестирование. В рамках второй очереди в эксплуатацию сданы первые 19,9 км (33,17%), а на остальных участках границы работы фактически завершены и продолжается согласование документации. Еще на одном участке завершено проектирование и подготовка к началу строительных работ.

ГПО отмечает, что сложные условия сохраняются и на латвийско-российской границе, где на одном из участков строителям приходится работать в условиях специфического типа грунта и сложной местности. Несмотря на это, благоприятные погодные условия позволили за третий квартал успешно построить 28% инфраструктуры, запланированной на этом участке.

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#граница #Латвия #строительство #безопасность #технологии #инфраструктура #Беларусь #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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