Операция назначена на конкретную дату, но незадолго до нее пациенту сообщают, что финансирования больше нет и операции не будет. Насколько вообще можно быть уверенным в обещанной медицинской услуге за «государственный счет»?

«Операции не будет — закончились квоты». Может ли больница отменить плановую операцию из-за нехватки финансирования?

Операция назначена на конкретную дату, но незадолго до нее пациенту сообщают, что финансирования больше нет и операции не будет. Насколько вообще можно быть уверенным в обещанной медицинской услуге за «государственный счет»?

Лигита — рижанка, которой необходима операция по эндопротезированию тазобедренного сустава. Из-за ограниченной подвижности она в основном передвигается в инвалидной коляске, пишет RUS.LSM.lv со ссылкой на LTV.

Женщина год ждала своей очереди на эндопротезирование тазобедренного сустава. Операция была запланирована на 21 октября в Рижской Восточной клинической университетской больнице, однако в августе Лигите позвонили и сообщили неприятную новость.

«Операции не будет, потому что закончились квоты». Действительно ли плановую операцию из-за нехватки денег могут отменить?

«Если очереди планируются, значит, это происходит в рамках квот. Как может быть так, что вдруг говорят, что эти квоты закончились? Мне это не совсем понятно, — говорит Лигита. — Если существуют очереди и квоты, значит, кто-то должен следить за этими очередями и отвечать за то, если что-то не выполняется».

Связавшись с представителями больницы, журналисты программы 4. studija сначала столкнулись с недоумением — таких ситуаций возникать не должно. Позже больница предоставила письменный комментарий, в котором ссылается на недостаточный объем финансирования, стоимость самих протезов и другие связанные с операцией расходы, а также на неотложную хирургическую помощь пациентам, которые поступают в больницу в остром состоянии, и на то, что, сколько их будет, невозможно заранее спрогнозировать.

«Назначение даты операции не означает, что конкретному пациенту на эту дату государственное финансирование уже индивидуально зарезервировано.

Больница планирует предоставление оплачиваемых государством услуг в пределах выделенного ей объема. Если этот объем исчерпан, больница не может по собственной инициативе продолжать неограниченно оказывать оплаченные государством плановые услуги сверх установленного объема», — прокомментировали в больнице.

Государственное финансирование здравоохранения администрирует Национальная служба здравоохранения (NVD). Там отмечают, что медицинское учреждение должно планировать запись пациентов так, чтобы уложиться в выделенное финансирование.

«Нормативные акты и заключенный с медучреждением договор четко предусматривают, что услуга планируется на весь период, распределив по отдельным периодам, по месяцам так, чтобы обеспечить непрерывность предоставления этих услуг, — указала директор департамента контроля и надзора NVD Инга Брокере. — Если спрос на услугу превышает объем финансирования, формируется очередь ожидания».

В то же время договорные отношения между государством и больницей предусматривают, что в случае, если пациенту в предоставлении услуги приходится отказать, то ему обязательно должны предложить ближайшую возможную дату. Проще говоря, отменить операцию нельзя — ее можно перенести.

Лигита рассказывает, что операцию, возможно, удастся запланировать на весну, однако для человека, испытывающего сильные боли, это кажется очень далекой перспективой.

«Я буквально считала дни до этого 21 октября. Теперь я не знаю, что мне думать, потому что эти боли невыносимы. А деньги, которые просят в платной клинике, для обычного человека неподъемная сумма. Это семь тысяч евро», — сказала Лигита.

Национальная служба здравоохранения призывает Лигиту повторно связаться с больницей, а также с NVD. Для разрешения подобных случаев необходимо письменное заявление.

«Прежде всего я призвала бы [пациентку] обратиться к администрации медицинского учреждения, чтобы выяснить ситуацию, в том числе дальнейшую организацию предоставления услуги, — указала Инга Брокере. — Вполне возможно, что это действительно была ошибка в коммуникации.