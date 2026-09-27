В понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, хотя временами небо будут закрывать облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, осадков не будет. Во многих местах сгустится туман. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +6…+11 градусов, а в восточных районах — до +3…+6 градусов.

В Риге ночью временами будет проясняться, возможно образование тумана и дымки. Осадков не ожидается, ветер останется слабым. Температура составит +8…+10 градусов.

Днем будет солнечно и сухо, однако временами появятся облака. Утром местами еще сохранится туман. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16…+19 градусов.

В Риге также временами будет светить солнце, дождей не ожидается. При слабом южном и юго-восточном ветре температура поднимется до +17…+18 градусов.