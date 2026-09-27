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Осень даст Латвии передышку: прогноз на понедельник 0 176

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, хотя временами небо будут закрывать облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, осадков не будет. Во многих местах сгустится туман. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +6…+11 градусов, а в восточных районах — до +3…+6 градусов.

В Риге ночью временами будет проясняться, возможно образование тумана и дымки. Осадков не ожидается, ветер останется слабым. Температура составит +8…+10 градусов.

Днем будет солнечно и сухо, однако временами появятся облака. Утром местами еще сохранится туман. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16…+19 градусов.

В Риге также временами будет светить солнце, дождей не ожидается. При слабом южном и юго-восточном ветре температура поднимется до +17…+18 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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