Зрительница программы Bez Tabu по имени Зане обратила внимание на торговую точку в рыбном павильоне Рижского Центрального рынка. Ее удивило оформление стенда с алкогольной продукцией: некоторые надписи показались ей русскоязычными.

Женщина рассказала, что торговая точка называет себя «Рижской точкой», и задалась вопросом, разрешено ли использовать подобное оформление. Ее также обеспокоило, какое впечатление оно производит на туристов, которые фотографируют вывески.

Журналисты Bez Tabu отправились на рынок и обнаружили стенд в объединенном рыбном и мясном павильоне. Продавец рассказала, что здесь продают самогон латвийского производства. Крупным шрифтом информация о продукции представлена также на латышском и английском языках, а более мелким — еще на нескольких языках.

По словам продавца, надпись, вызвавшая вопросы у посетительницы, выполнена не на современном русском, а на «старом славянском языке», хотя визуально и напоминает русский.

В муниципальном предприятии Rīgas nami, которое последние три года управляет Центральным рынком, сообщили, что эта торговая точка работает в павильоне уже не менее десяти лет. Ее оформление и размещенная информация ранее были согласованы и, по словам представителя предприятия Яниса Бунте, соответствуют требованиям к оформлению торговых мест.

Выяснилось также, что название напитка и дизайн упаковки были зарегистрированы как товарные знаки еще в 2014 году. Владелец бренда Владимир Барсук рассказал, что первоначально продукцию собирались продвигать и на российском рынке, однако впоследствии от этих планов отказались. Напиток производится из подсолнечного меда, полученного на Украине.

Барсук также утверждает, что название написано не на современном русском языке. По его словам, в нем присутствуют латинская буква и знак, который в русском языке не используется. Название более десяти лет назад предложил художник, а сам продукт задумывался как сувенир, который туристы могли бы привезти из Риги.

Владелец отметил, что раньше вопросов по поводу названия не возникало, а нынешнее внимание к вывеске он воспринимает как дополнительную рекламу. По его наблюдениям, чаще всего этот напиток покупают женщины старше 40 лет.