Латвийская система образования сделала очередной вираж: школьникам возвращают законное право исправлять плохие оценки прямо в течение учебного года, а выпускников избавляют от лишней головной боли с обязательными «сложносочиненными» экзаменами.

Как это оформлено «бюрократически»: через две недели после начала учебного года, 16 сентября 2026 года, вступили в силу изменения в правилах Кабинета министров № 747 (о стандарте основного образования) и № 416 (о стандарте общего среднего образования).

Что существенно: формально поправки начали действовать задним числом — с 1 сентября 2026 года.

Как отменили новшества 2024 года

Главная новость для учеников и их родителей — реформа оценивания знаний, введенная в сентябре 2024 года, подверглась существенной корректировке. Тогда чиновники из Министерства образования и науки (МОН) решили, что запрет на пересдачу каждой отдельной контрольной сделает школьников невероятно дисциплинированными и мотивированными.

Что получилось в итоге? Дети, получившие «двойку» в октябре, были вынуждены сдавать большую комбинацию из тем в конце года. И начались протесты: на портале ManaBalss.lv разгневанные латвийцы собрали 23 162 подписи за право пересдавать больше одной оценки. Посыл петиции был таким: школьники не становятся мотивированнее — они просто боятся идти на уроки и прогуливают контрольные, потому что знают: исправлять «двойку» им никто не разрешит.

Резонансная инициатива ученицы Рижской 64-й средней школы Паулы Глебы на ManaBalss.lv призывала убрать жесткий лимит и вернуть детям возможность спокойно учиться и работать над ошибками, а не жить в режиме постоянной тревоги.

И в итоге МОН признало, что ошибка — это не наказание, а точка роста. После чего смягчило свои же правила. Жесткий лимит на пересдачи был отменен.

Сколько оценок теперь можно пересдать?

Для разных классов правила пересчета суммативных оценок (говоря простым языком — итоговых контрольных и проверочных работ) теперь выглядят следующим образом:

1–3 классы: каждая суммативная оценка может быть улучшена один раз. Это сделано для того, чтобы вовремя закрепить базовые навыки младших школьников;

4–12 классы: школьники получили право пересдавать не более трети (1/3) всех суммативных проверочных работ по конкретному предмету. При расчете этой трети применяется классическое математическое округление до целого числа. Каждую оценку также разрешено исправлять только один раз;

дети со специальными потребностями: для учеников с индивидуальным планом обучения порядок пересдач подстраивается под их индивидуальные потребности и прописывается в их индивидуальной программе.

Детали — в какой день, в какой форме и какие именно работы пересдавать — будут устанавливать школы. Главное условие — равные права на пересдачу должны иметь абсолютно все ученики независимо от их успеваемости.

О послаблениях на экзаменах-2027

Новшества для выпускников 9-х и 12-х классов на 2026/2027 учебный год:

для 9-х классов: согласно правилам Кабмина, девятиклассникам добавляют новый централизованный экзамен по естественным наукам. Но есть важный нюанс — стандартный минимальный порог успешности в 20% к этому экзамену в текущем учебном году применяться не будет. Сдавать его придется, но провалить экзамен из-за непреодоления 20-процентного барьера не получится;

для старшеклассников (10–12-е классы): обязательный экзамен на высшем (углубленном) уровне изучения предмета больше не является обязательным условием для получения аттестата о среднем образовании.

Проанализировав практику вузов, МОН выяснило, что высшим учебным заведениям далеко не всегда требуются результаты экзаменов именно углубленного уровня. Поэтому школьникам дали право выбора: сдавать углубленный экзамен только в том случае, если его результат действительно нужен для поступления на выбранную специальность.