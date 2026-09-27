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Сладкая Уля - соцсети шокированы появлением конфет в честь легенды баскетбола 0 293

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Упаковка конфет "Уля""

В кондитерских отделах магазинов внимание покупателей привлекли трюфели из молочного и тёмного шоколада «Uļa» от производителя сладостей “Pūre Chocolate”, посвящённые легенде латвийского баскетбола Ульяне Семёновой.

Опубликованная в социальной сети “X” фотография с полки супермаркета вызвала бурные дискуссии. На ней видны коробочки с лаконичным словом «UĻA», написанным крупными буквами, и подзаголовком «В честь легенды латвийского баскетбола Ульяны Семёновой».

Части пользователей такой дизайн и способ подачи продукта, как можно понять по комментариям, кажутся смущающими. «О, Боже…» — пишет кто-то. Другой лишь добавляет: «Ужас!»

«Оуч… Насчёт “Straume” я ещё понимаю, но это… Зачем?» — спрашивает ещё одна комментаторша. «Я даже не связал это со “Straume”. Ну, кому-то кажется очень изысканным: Уля в коробочке с начинкой!» — рассуждает другой.

Когда дискуссия набрала обороты, комментаторы поспешили развеять подозрения о простом маркетинговом трюке. Оказывается, серия сладостей создана в связи с только что вышедшим в кинотеатрах художественным фильмом Виестура Кайриша «Uļa».

«Если вы не знали, могли бы выяснить: часть доходов от продаж пойдёт в ранее возглавляемый Улей социальный фонд спортивных ветеранов. Это официальный мерч фильма. “Pūre” — официальный спонсор», — вносит ясность одна из комментаторш.

Ответ долго искать не приходится

И она права. В аккаунтах “Pūre Chocolate” в социальных сетях размещено сообщение, в котором говорится: «С гордостью поддерживаем фильм и в честь Ульяны создали особые UĻA × Pure Chocolate трюфели, вложив в них то, что умеем лучше всего.

Часть доходов от каждой проданной коробочки мы пожертвуем в созданный Ульяной Семёновой Латвийский социальный фонд олимпийцев. Фонд заботится о наших ветеранах спорта — людях, которые когда-то своими достижениями несли имя Латвии в мир».

Кстати, в кинотеатрах Латвии уже можно посмотреть художественный фильм режиссёра Виестура Кайриша и актёра Карлиса Арнольда Авотса «Uļa». В основе фильма лежит идея Авотса о поисках идентичности подростка, основанная на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семёновой. Действие фильма разворачивается в конце шестидесятых годов прошлого века, и в нём показан путь Ули от удалённого латвийского сельского хутора до возможности стать спортивной личностью мирового масштаба.

Авторы сценария фильма — Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис, режиссёр — Кайришс, а продюсер — Гунтис Тректерис. Фильм снял польский кинооператор Войтек Старон, а художница фильма — Иева Юряне.

Художественный фильм «Uļa» пережил международную премьеру в программе Каннского кинофестиваля “Un Certain Regard” и выдвинут от Латвии на премию Американской киноакадемии «Оскар».

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#благотворительность #кино #Латвия #спорт #культура #баскетбол #социальные сети #маркетинг #сладости #события
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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