В Риге у железнодорожной станции Земитаны построен уличный эскалатор. Новый инфраструктурный объект ещё толком не успел стать частью повседневной жизни рижан, но в социальных сетях уже вызвал широкие дискуссии. От радости по поводу наконец-то более удобного доступа до иронии о том, действительно ли эскалатор в 2026 году — это событие, которым стоит так сильно гордиться.

В пятницу, 25 сентября, представители Рижского самоуправления осмотрели завершённую реконструкцию моста Йоргиса Земитана и новый пункт мобильности «Земитаны». В ходе его строительства создано гораздо более удобное сообщение между железнодорожной станцией и остановками городского общественного транспорта на мосту — жителям теперь доступны эскалаторы, лифты и лестницы.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс, лично опробовав новый эскалатор, в социальной платформе «X» назвал его первым уличным эскалатором в странах Балтии.

«Первая поездка на первом уличном эскалаторе в Балтии. Ощущение как в Европе, спасибо всем, кто был вовлечён в строительные работы.»

Однако именно восторг мэра и слова «ощущение как в Европе» стали причиной целой серии ироничных комментариев в социальных сетях.

Балтия с эскалатором или без него — не Европа?

Вот как люди отреагировали на написанное Клейнбергсом!

«”Ощущение как в Европе”. Опять преподносим Латвию как какой-то задний двор…» — написал один из пользователей «X».

«Рига не в Европе? Похоже, “ощущения” (сформированные зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием?) действительно теперь могут быть не как в Европе, самокритично!»

Ещё кто-то иронизировал: «Мне кажется странным, что мэр Риги до сих пор никогда не видел эскалаторов. Сводите его, например, в любой торговый центр.»

Кто-то другой ответил комментарием: «Может быть, потому что Латвия находится в Европе.»

«Балтия с эскалатором или без него — не Европа?» — спросила ещё одна жительница.