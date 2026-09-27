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Украинцев проверили на знание латышского языка: среди пытающихся заговорить – женщины и дети 1 1794

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: латышский язык

Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества Сейма Латвийской Республики решила обратиться к вопросу владения латышским языком гражданами «третьих государств».

Отдельная категория — иммигранты из союзной, сражающейся державы. В Латвии на текущий момент жительствует около 31 000 украинских граждан со статусом «временной защиты». На пике — в 2023–2024 гг. — их количество доходило до 50 тысяч, однако с 2025 г. официальный показатель резко снизился, примерно на треть.

Это было связано с масштабной сверкой реестров: у многих украинцев статус был аннулирован автоматически, ибо они вовремя не продлили ВНЖ, выехали в другие государства Евросоюза или вернулись в Украину.

На этом фоне в текущем году латышскому языку обучались 2,3 тысячи украинцев, что составляет примерно 7,5% от общего числа пребывающих в нашей республике. Негусто, прямо скажем, при том еще, что в прошлом году это же количество составляло 3690. При этом поток приезжающих не останавливается — ежемесячно в ЛР въезжают 500–600 новых граждан Украины!

По данным, которые озвучила в Сейме директор Департамента поддержки сплоченного общества Фонда общественной интеграции Кристина Клюковича, проще всего затащить на курсы латышского украинских детей. У взрослых украинцев находятся дела поважнее.

Среди тех, кто добил курсы до конца, самым распространенным является уровень знаний A2 (164 человека). На уровень B2 сдали 33 человека, на более высокие — ни одного.

В 2026 году 45% записавшихся на курсы граждан Украины не закончили их потому, что… не начали учиться вовсе, свидетельствует статистика Фонда общественной интеграции.

По статистике языковых курсов, 60% их посетителей составляют представительницы прекрасного пола.

Кроме украинского сегмента, в освоении латышского языка среди «третьестранцев» активно отметились также россияне, белорусы, индийцы, вьетнамцы, узбеки.

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#образование #гражданство #язык #культура #интеграция #украинцы #латышский язык #статистика #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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