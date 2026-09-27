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В Яунмарупе открылась игровая площадка UPUPA 0 12

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: игровая площадка

В Яунмарупе открылось новое пространство для игр и мероприятий UPUPA, предназначенное прежде всего для самых маленьких детей и их родителей. Одна из его особых зон — Mini Latiņš, игровой магазин, где дети могут попробовать себя как в роли продавца, так и покупателя.

UPUPA находится по адресу: аллея Мазцену, 6, Яунмарупе. Вход в помещение — через магазин LaTS. Автор идеи и соосновательница нового пространства Лаура Берзиня создала его вместе со своей мамой Весмой Миезите — владелицей магазина LaTS в Яунмарупе. Поэтому идея Mini Latiņš и связь нового игрового пространства с местным магазином возникли вполне естественно.

UPUPA задумано как место, где семьи с маленькими детьми могут играть, встречаться, отмечать праздники и участвовать в мероприятиях, специально предназначенных для малышей. В день открытия познакомиться с новым пространством мог любой желающий. Дети свободно играли, вместе создавали сенсорную картину, участвовали в световой интерактивной игре glow и встретились с Зилюксом. Первое испытание прошел и Mini Latiņš.

Mini Latiņš создан как игровая версия настоящего магазина. Дети могут выбирать товары, складывать их в корзинку, подходить к кассе, становиться продавцами или меняться ролями с друзьями и родителями.

Ролевые игры позволяют детям в игровой форме знакомиться с повседневными ситуациями, которые до сих пор они наблюдали со стороны. Покупки — одна из них. Вместе с родителями ребенок видит, как выбирают товары, складывают их в корзину, оплачивают на кассе, наблюдает за работой продавца, а в Mini Latiņš уже сам может стать главным участником этого процесса.

«Открытие состоялось, дети наигрались, Зилюкс натанцевался, glow сиял, Mini Latiņš опробован, а UPUPA впервые по-настоящему наполнилось жизнью. Спасибо всем, кто пришел к нам в самый первый день. Было шумно, красочно и именно так, как мы надеялись. Уже совсем скоро мы поделимся информацией о работе UPUPA, времени свободных игр и бронировании», — рассказывает автор идеи и соосновательница UPUPA Лаура Берзиня.

С открытием работа нового пространства только начинается. В UPUPA можно будет приходить для свободных игр, встречаться с другими родителями и детьми, отмечать семейные события, а также участвовать в специальных утренних и других мероприятиях для самых маленьких.

ООО LaTS было основано в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских розничных торговцев продуктами питания, снизить расходы и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.

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#развлечения #дети
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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