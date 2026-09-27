Состояние туалетов в школах Латвии стало темой активного обсуждения в социальных сетях. Поводом послужила публикация женщины, рассказавшей о ситуации в Юрмальской основной школе имени Аспазии.

По ее словам, несмотря на то что школа новая, один из туалетов уже серьезно испорчен учениками. Автор утверждает, что дети пачкают пол и сантехнику, забираются ногами на унитазы и регулярно оставляют после себя беспорядок. Она задается вопросом, насколько распространено подобное поведение в других латвийских школах.

В комментариях выяснилось, что с похожими ситуациями сталкивались и в других учебных заведениях. Некоторые пользователи рассказали о сломанных дверях, испорченных дозаторах для мыла, разбросанной туалетной бумаге и намеренно загрязненных помещениях.

Одна из бывших сотрудниц школы вспомнила, что из-за подобных проблем учителям приходилось дежурить возле туалетов и отмечать учеников, посещавших их во время уроков. Другая женщина рассказала о случае, когда школьники высыпали в писсуар пачку чипсов, вылили туда лимонад и добавили рулон туалетной бумаги.

Участники дискуссии предложили разные способы борьбы с вандализмом. Среди идей — организовать дежурства учеников, обязать виновных самостоятельно убирать последствия своих действий, а родителей — возмещать нанесенный ущерб. Звучали также предложения усилить контроль возле туалетов.

Одна из комментаторов привела в пример Нидерланды, утверждая, что там в подобных случаях учеников могли бы не выпускать из школы, пока виновники не признаются и не наведут порядок. Это, однако, было описано как личный опыт участницы обсуждения, а не как официальное правило.

Некоторые пользователи считают, что ответственность лежит не только на детях, но и на их родителях и воспитании. Другие отмечают, что подобное поведение нельзя считать нормой и без конкретной ответственности за порчу школьного имущества ситуацию изменить будет сложно.

Судя по комментариям, проблема не ограничивается одной школой, однако приведенные в обсуждении истории являются личными свидетельствами пользователей соцсетей и сами по себе не показывают, насколько широко такие случаи распространены по всей Латвии.