Кривая рождаемости продолжает снижаться, школы и детские сады в регионах закрываются, констатирует портал la.lv. На государственном уровне отчаянно ищут решения для повышения рождаемости, и время от времени звучит идея о щедрых пособиях. Но достаточно ли этого?

В социальных сетях один мужчина задал латвийским женщинам вопрос: «Было бы для вас пособие в размере 5000 евро за рождение ребёнка стимулом родить больше детей?»

Ответов долго ждать не пришлось — позиция женщин была практически единодушной. Единовременное пособие не будет способствовать повышению рождаемости.

Что вообще сегодня такое 5000 евро?

Большинство комментаторов отметили, что предлагаемая сумма практически незначительна в долгосрочном планировании семьи и не покрывает даже основных потребностей ребёнка на начальном этапе его жизни.

«Что такое 5000 евро? Я знаю страны, где за каждого ребёнка выплачивают около 22 тысяч евро, эти 5 тысяч просто смешны», — пишет одна из комментаторок, выражая опасение, что такая единовременная выплата привлечёт лишь социально неблагополучные семьи.

Другая комментаторка оценивает ситуацию с изрядной долей юмора: «500 000, может быть, и да!» Несколько женщин ответили лаконично, не вдаваясь в детали: «Нет», «Категорически нет!»

Некоторые женщины подчеркнули, что деньги никогда не были и не должны быть главной причиной, по которой принимается решение в пользу рождения ребёнка.

Многие женщины отметили, что деньги не решают фундаментальных проблем, с которыми молодые семьи ежедневно сталкиваются в Латвии. Особенно подчёркивалась нехватка доступной медицинской помощи и системы поддержки детей. «Быстрые деньги — это одно, но, зная, насколько недоступна детская медицина в Латвии, эта сумма вообще ничего не даёт!» — подчеркнула одна из участниц дискуссии.

В комментариях чётко прослеживается мысль о том, что семьям необходима долгосрочная стабильность, а не краткосрочная мера. Женщины указывают, что гораздо полезнее было бы сохранить пособие по уходу за ребёнком на уровне реальной заработной платы.

Также звучат призывы решить на государственном уровне вопрос компенсаций за услуги нянь, особенно для мам, которые работают не по стандартному графику с 8:00 до 17:00.

Не менее важным, судя по дискуссии, было бы ощущение безопасности для одиноких матерей или семей, столкнувшихся с внезапными трудностями.

Прозвучало и несколько противоположных мнений. «Если человек уже хочет ребёнка, но сомневается, хватит ли денег, такая сумма могла бы стать моральной поддержкой и дать ощущение безопасности. Когда мама чувствует себя уверенно и безопасно, ребёнок тоже психологически здоровее», — высказалась в ходе дискуссии Инета.