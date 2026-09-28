Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«А как на них сидеть?»: новые скамейки на променаде Мукусалас удивили рижан 5 1297

Наша Латвия
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скамейки на Мукусалас

Фото: Нина Вишневская.

В социальных сетях жительница Риги поделилась впечатлениями от прогулки по променаду Мукусалас и обратила внимание на необычное, по ее мнению, устройство установленных там скамеек.

«Сегодня прогулялась по променаду Мукусалас. Обратила внимание на скамейки. Почему? Потому что попробовала на одну из них присесть отдохнуть. У меня ничего не получилось», — написала женщина.

По ее словам, при росте 158 сантиметров удобно устроиться на скамейке оказалось непросто.

«Сидеть я смогла только не опираясь спиной или поджав ноги. В первом случае неудобно, во втором — как-то несолидно. Может, я неправильно садилась и есть другой способ? Интересно, тот, кто их придумал, эти скамейки, имеет рост два метра? И пробовал ли он на них отдыхать?» — поинтересовалась автор публикации.

skameika1.jpg

Фото: Нина Вишневская

«Может, перепутали сиденье со спинкой?»

Пост быстро вызвал оживленное обсуждение. Судя по комментариям, неудобство необычных скамеек заметила не только автор.

«Я иногда прохожу мимо и думаю — может быть, они перепутали сиденье со спинкой? Когда я села — сидела как кукла, с прямыми ногами. А как иначе?» — поделилась одна из участниц обсуждения.

Другой комментатор задался тем же вопросом: «Может быть, перепутали сиденье со спинкой?»

«Эргономика вышла из чата», — лаконично оценил конструкцию еще один пользователь.

Другие участники обсуждения подошли к вопросу с юмором: «Это не скамейки, это диваны», «Только лежа», «Там не сидеть, а лежать надо — и поспать можно», «Для ночного отдыха».

Нашлось даже шуточное объяснение внушительным размерам городской мебели: «Народу не угодить — всё им не так! Нормальная двуспальная скамейка».

Проблема не только на Мукусалас?

Некоторые комментаторы утверждают, что похожие скамейки можно встретить и в других местах. Одна из жительниц написала, что такие же установлены возле Латвийского национального художественного музея в центре Риги. Другие вспомнили неудобную, по их мнению, городскую мебель в Юрмале и Дзинтари.

В обсуждении прозвучала и более широкая претензия к эргономике общественных пространств. Одна из участниц заметила, что мебель, автомобильные и самолетные кресла нередко проектируются исходя из мужских антропометрических параметров. Другая женщина ростом 157 сантиметров рассказала, что даже в общественном транспорте ей бывает трудно нормально поставить ноги на пол.

Были и гораздо более резкие оценки. «Даже скамейки не в состоянии сделать нормальные», — возмутилась одна из участниц дискуссии. Еще одна написала, что в современной городской среде ей не хватает «эстетики, эргономики и функционала».

Впрочем, судя по комментариям, рижане уже нашли альтернативное применение необычной городской мебели: если сидеть на ней неудобно, остается попробовать лежать.

×
#Рига #социальные сети #комфорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
9
0
1
1
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: янтарь
Изображение к статье: последствия бури
Изображение к статье: бункер
Изображение к статье: ремонт дороги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нападение на мужчину в городском парке
ЧП и криминал
Изображение к статье: монеты в руке
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет Delta Air Lines, выполнявший трансатлантический рейс из Барселоны в Бостон, был вынужден изменить маршрут после появления дыма в салоне.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Скриншот афиши
Культура &
1
Изображение к статье: Лили-Роуз Депп снимется в фильме о легендарном поместье Playboy
Культура &
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Нападение на мужчину в городском парке
ЧП и криминал
Изображение к статье: монеты в руке
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет Delta Air Lines, выполнявший трансатлантический рейс из Барселоны в Бостон, был вынужден изменить маршрут после появления дыма в салоне.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео