В социальных сетях жительница Риги поделилась впечатлениями от прогулки по променаду Мукусалас и обратила внимание на необычное, по ее мнению, устройство установленных там скамеек.

«Сегодня прогулялась по променаду Мукусалас. Обратила внимание на скамейки. Почему? Потому что попробовала на одну из них присесть отдохнуть. У меня ничего не получилось», — написала женщина.

По ее словам, при росте 158 сантиметров удобно устроиться на скамейке оказалось непросто.

«Сидеть я смогла только не опираясь спиной или поджав ноги. В первом случае неудобно, во втором — как-то несолидно. Может, я неправильно садилась и есть другой способ? Интересно, тот, кто их придумал, эти скамейки, имеет рост два метра? И пробовал ли он на них отдыхать?» — поинтересовалась автор публикации.

Фото: Нина Вишневская

«Может, перепутали сиденье со спинкой?»

Пост быстро вызвал оживленное обсуждение. Судя по комментариям, неудобство необычных скамеек заметила не только автор.

«Я иногда прохожу мимо и думаю — может быть, они перепутали сиденье со спинкой? Когда я села — сидела как кукла, с прямыми ногами. А как иначе?» — поделилась одна из участниц обсуждения.

Другой комментатор задался тем же вопросом: «Может быть, перепутали сиденье со спинкой?»

«Эргономика вышла из чата», — лаконично оценил конструкцию еще один пользователь.

Другие участники обсуждения подошли к вопросу с юмором: «Это не скамейки, это диваны», «Только лежа», «Там не сидеть, а лежать надо — и поспать можно», «Для ночного отдыха».

Нашлось даже шуточное объяснение внушительным размерам городской мебели: «Народу не угодить — всё им не так! Нормальная двуспальная скамейка».

Проблема не только на Мукусалас?

Некоторые комментаторы утверждают, что похожие скамейки можно встретить и в других местах. Одна из жительниц написала, что такие же установлены возле Латвийского национального художественного музея в центре Риги. Другие вспомнили неудобную, по их мнению, городскую мебель в Юрмале и Дзинтари.

В обсуждении прозвучала и более широкая претензия к эргономике общественных пространств. Одна из участниц заметила, что мебель, автомобильные и самолетные кресла нередко проектируются исходя из мужских антропометрических параметров. Другая женщина ростом 157 сантиметров рассказала, что даже в общественном транспорте ей бывает трудно нормально поставить ноги на пол.

Были и гораздо более резкие оценки. «Даже скамейки не в состоянии сделать нормальные», — возмутилась одна из участниц дискуссии. Еще одна написала, что в современной городской среде ей не хватает «эстетики, эргономики и функционала».

Впрочем, судя по комментариям, рижане уже нашли альтернативное применение необычной городской мебели: если сидеть на ней неудобно, остается попробовать лежать.