Расходы оператора распределительной системы AS «Sadales tīkls» на ликвидацию последствий августовского шторма составили около 7,3 млн евро. Для восстановления электросетей были задействованы до 700 работников и 240 ремонтных бригад.

Расходы оператора распределительной системы AS «Sadales tīkls» на ликвидацию последствий августовского шторма составили около 7,3 млн евро, сообщает ЛЕТА со ссылкой на представителя компании Илзе Диманте.

К концу августа специалисты компании устранили более 3477 повреждений — это больше, чем было ликвидировано за первые четыре месяца текущего года. В качестве примера Диманте привела 10-километровый участок линии электропередачи, где после шторма пришлось заменить 35 опор, а на 26 пролетах убрать упавшие на провода деревья.

В компании отмечают, что и после восстановления электроснабжения продолжаются работы по устранению дефектов, вызванных стихией. Всего после шторма было выявлено более 2000 повреждений, которые не привели к немедленным отключениям электроэнергии, однако требуют ремонта для полного восстановления инфраструктуры.

По состоянию на 25 сентября оставалось устранить около 49 дефектов. По словам Диманте, многие повреждения находятся в лесах, болотистой местности и других труднодоступных районах. Для обследования линий электропередачи использовались беспилотники. После обнаружения повреждений ремонтным бригадам необходимо обеспечить доступ к месту, доставить технику и материалы, после чего можно приступать к восстановительным работам.

До полного восстановления электроснабжения «Sadales tīkls» работала в режиме повышенной готовности: были отменены плановые работы, мобилизовано максимальное количество сотрудников, ремонт велся с раннего утра до позднего вечера, а также широко привлекались подрядные организации. Сейчас компания работает в обычном режиме.

Основную часть расходов составили восстановление и замена опор, проводов и других элементов электросетевой инфраструктуры. Для ликвидации последствий шторма были задействованы 240 ремонтных бригад общей численностью до 700 работников, а также специализированная техника и необходимые материалы.

В компании отмечают, что столь масштабные отключения электроэнергии были вызваны исключительной силой шторма и большой площадью, которую он затронул. По данным «Sadales tīkls», это был самый мощный летний шторм за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии: скорость порывов ветра превышала 30 метров в секунду, а во многих районах прошли экстремально сильные ливни.

Повреждения получили не только распределительные сети, но и магистральная электросеть, что нетипично для подобных погодных явлений. Это привело к перебоям с электроснабжением по всей стране, особенно в центральной и юго-восточной части Латвии.

Как уже сообщалось, 22 августа и в ночь на 23 августа в Латвии бушевал сильнейший за последние десятилетия летний шторм. Максимальное число одновременно отключенных потребителей достигло 285 000. Из-за перебоев с электроснабжением во многих местах возникли проблемы с мобильной связью, работой автозаправочных станций и, в отдельных случаях, магазинов.