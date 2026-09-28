Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла на 46% - до 139,08 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Литве на прошлой неделе средняя цена электроэнергии выросла на 47% - до 139,07 евро за МВт/ч, в Эстонии - на 44% до 99,28 евро за МВт/ч.

Оптовые цены на электроэнергию в скандинавском регионе и странах Балтии на прошлой неделе выросли. Рост был обусловлен в основном значительным снижением выработки ветряных электростанций в странах Скандинавии и снижением выработки солнечных электростанций в странах Балтии. В то же время импорт электроэнергии в страны Балтии вырос на 8% за счет увеличения потоков из четвертой торговой зоны Швеции, в то время как импорт из Финляндии остался стабильным. В свою очередь, более низкий объем производства электроэнергии из возобновляемых ресурсов был частично компенсирован увеличением объемов импорта, что ограничило еще более резкий рост цен на электроэнергию в странах Балтии.

Системная цена на бирже "Nord Pool" выросла на 35% по сравнению с предыдущей неделей и составила 109,72 евро за МВт/ч.

Выработка ВЭС в регионе "Nord Pool" снизилась на 35%. Доступность электроэнергии с атомных электростанций в странах Северной Европы на прошлой неделе выросла на 1% до 49%.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" составило 7163 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства - 7492 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 3% до 514 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии увеличился на 4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 140 ГВт/ч. В Эстонии потребление выросло на 4% до 138 ГВт/ч, а в Литве - на 2% до 235 ГВт/ч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии снизилась на 3%: в общей сложности был произведен 351 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 1% больше, чем на предыдущей неделе, и составила 82 ГВт/ч. В Эстонии выработка снизилась на 7% до 79 ГВт/ч, а в Литве - на 2% до 190 ГВт/ч.

На прошлой неделе соотношение производства электроэнергии к потреблению в Латвии составило 59%, в Эстонии - 57%, в Литве - 81%. В странах Балтии было произведено 68% потребленного в регионе количества электроэнергии.