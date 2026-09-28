Полное закрытие Вантового моста на время реконструкции может привести к дополнительным расходам жителей и предприятий примерно в 252 млн евро в год. Такие расчеты представила Латвийская торгово-промышленная палата, призвав власти заранее выбрать вариант ремонта, который позволит сохранить движение через Даугаву.

Полное перекрытие движения по Вантовому мосту во время реконструкции может обойтись жителям и бизнесу примерно в 252 млн евро в год, или около 690 тысяч евро ежедневно. Такие оценки представила Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), использовав методику расчетов Latvijas valsts ceļi.

По данным организации, ежедневно мостом пользуются около 50 тысяч автомобилей. Если движение полностью прекратить, каждому водителю придется тратить примерно на 22 минуты больше на поездку в обе стороны и проезжать дополнительно около трех километров.

Даже если ремонт продлится всего полгода, дополнительные расходы могут составить около 124 млн евро.

Речь идет не только о потерях времени автомобилистов. По мнению ЛТПП, увеличение пробок затронет логистику предприятий, доставку товаров, поездки сотрудников на работу и работу городского бизнеса. Дополнительная нагрузка также ляжет на остальные мосты через Даугаву и прилегающие улицы.

Особенно заметным эффект может стать в периоды проведения крупных культурных, спортивных и деловых мероприятий, когда в Ригу приезжают гости из других регионов Латвии и зарубежья. Более сложное передвижение по городу способно сказаться на гостиницах, ресторанах, торговле и других сферах, связанных с обслуживанием посетителей.

В ЛТПП считают, что сейчас важно сравнить все возможные сценарии организации движения, а не ограничиваться одним вариантом. Среди рассматриваемых решений — проведение работ поэтапно, сохранение хотя бы части полос для движения, строительство временного моста и перенос наиболее ограничивающих работ на ночное время и выходные.

Фактически речь идет о выборе между дополнительными расходами на организацию движения и потенциальными экономическими потерями для города. По мнению палаты, оценивать необходимо не только стоимость строительства, но и влияние каждого варианта на экономическую активность.

Одним из обсуждаемых решений остается строительство временного моста стоимостью около 20 млн евро. Даже если он потребуется менее чем на год, ЛТПП считает, что эти затраты следует сопоставлять с потерями, которые может вызвать полное закрытие Вантового моста.

Кроме того, в организации предлагают рассмотреть возможность сохранить движение хотя бы по одной полосе в каждом направлении либо, если это невозможно, организовать по мосту реверсивное движение.

Председатель правления ЛТПП Катрина Зариня подчеркнула, что реконструкция Вантового моста необходима и откладывать ее нельзя. Однако планирование работ должно учитывать не только строительные задачи, но и их влияние на повседневную жизнь жителей и работу предприятий.

Основная реконструкция моста должна начаться в 2027 году. Сейчас власти рассматривают варианты размещения временного моста рядом с существующим, а также схему движения общественного транспорта. Окончательные решения по организации движения еще не приняты.

Контракт на реконструкцию стоимостью 69,8 млн евро без НДС уже заключен с объединением «Vanšu tilts» после завершения процедуры закупки. Сам проект предусматривает замену дорожного покрытия и вант, обновление инженерных конструкций, а также создание отдельных зон для пешеходов и велосипедистов.

Таким образом, главный вопрос сегодня уже не в том, будет ли реконструирован Вантовый мост, а в том, каким образом организовать ремонт, чтобы свести к минимуму последствия для транспортной системы и экономики столицы.