Пенсия в Латвии для многих не означает спокойную старость. Это означает постоянные подсчёты — сначала оплатить жильё и коммунальные услуги, затем купить лекарства, продукты и надеяться, что в этом месяце не понадобится платный врач, новые очки, стоматолог или какая-то непредвиденная покупка, пишет LA.lv. Особенно тяжёлой ситуация может быть для людей, чьё здоровье уже не позволяет полноценно работать и чей основной доход — пенсия по инвалидности.

Статистика показывает, что это не просто ощущение отдельных людей. Новейшие данные Центрального статистического управления свидетельствуют: в 2024 году риску бедности были подвержены 404 тысячи, или 22% жителей Латвии. Для одного человека порог риска бедности в тот момент составлял 699 евро в месяц. Особенно тяжёлая ситуация у пожилых: в 2024 году риску бедности были подвержены 49,7% пенсионеров в возрасте от 65 лет.

В LA.LV написал также читатель Калвис, он получает 213 евро пенсии по инвалидности в месяц и спрашивает — что вообще можно себе позволить на такие деньги в то время, когда нужно покупать медикаменты и регулярно посещать врачей?

«Час могу поработать, потом полтора часа нужно лежать»

«У меня было три инфаркта. Последний произошёл 19 февраля этого года — церебральный инфаркт, или ишемический инсульт.

Здоровье после всего пережитого уже не такое, чтобы можно было жить и работать как раньше. Час я способен что-то делать, но потом примерно полтора часа мне нужно лежать и отдыхать. И так весь день — работа чередуется с необходимостью восстанавливать силы.

Одним диагнозом всё не заканчивается. За годы добавился целый ряд хронических заболеваний — всего девять. Среди них сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, сахарный диабет и бронхиальная астма. Мне присвоена III группа инвалидности и пенсия по инвалидности — 213 евро в месяц.

В какой-то момент я заикнулся о II группе инвалидности. Получил ответ, который до сих пор помню: «Шансов никаких нет. Тогда вам нужно быть в инвалидной коляске, если хотите получать больше».

И тогда я смотрю на свою маму и думаю о том, как в Латвии вообще оценивается трудовая жизнь человека. Моя мама в своё время была преподавателем Рижского технического университета. Её общий трудовой стаж — 53 года, она работала до 72-летнего возраста. За 33 отработанных года до 1996 года ей сейчас начислена доплата 1,72 евро за каждый год трудового стажа. С 1 октября она вырастет до 1,79 евро.

Когда мама вышла на пенсию в 2004 году, её пенсия по возрасту составляла всего 46 латов. Сейчас она составляет 988 евро. С 1 октября ожидается очередная индексация пенсий. Но и тогда каждый евро придётся считать. Если общая облагаемая налогом сумма пенсии и доплаты превышает 1000 евро, с превышающей части удерживается подоходный налог с населения.

И на этом жизнь ведь не заканчивается. Лекарства нужно покупать. Врачей нужно посещать. Для людей с несколькими хроническими заболеваниями это не выбор и не роскошь.

Изменились и цены у врачей. Визит, за который когда-то платил 45 евро, теперь в частном секторе может стоить 65, 70 или даже 90 евро.

И тогда остаётся простой вопрос — как человеку с маленькой пенсией всё это оплатить?»