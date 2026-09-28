Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси.

Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия будет запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси, а уже выданные разрешения могут быть анулированы.

В частности, граждане Латвии, других стран Евросоюза или Европейской экономической зоны, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, смогут пользоваться предусмотренными законом правами в сфере оборота оружия до 1 декабря 2026 года, а после окончания этого переходного периода новые ограничения будут распространяться и на них.

Само же понятие «огнестрельное оружие» трактуется максимально широко. Так, принятые поправки предусматривают, что как газовое, так и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей или для выбрасывания многокомпонентного снаряда из канала ствола в результате действия пороха или другого метательного вещества, будет считаться огнестрельным, со всеми отсюда вытекающими.

Как несложно догадаться, причина таких драконовских ужесточений — геополитическая ситуация, поскольку существует риски, что граждане РФ и РБ, владеющие огнестрельным оружием, могут представлять потенциальную угрозу государственной и общественной безопасности Латвии