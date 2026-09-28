Предстоящий отопительный сезон заставляет все больше жителей Латвии пересматривать семейный бюджет. Более четверти опрошенных ожидают, что из-за счетов за тепло им придется сокращать повседневные расходы либо они вообще столкнутся с трудностями при оплате отопления.

Как сообщает LETA, 27% жителей ожидают существенной нагрузки на семейный бюджет из-за отопительного сезона. Год назад таких было 23%.

Денег на привычную жизнь останется меньше

По данным исследования, 22% опрошенных предполагают, что из-за расходов на отопление им придется урезать другие повседневные траты. Еще 5% опасаются, что вообще не смогут полностью оплатить счета.

В первую очередь жители готовы экономить на развлечениях, культуре и других расходах, связанных с комфортом и досугом. Такой вариант рассматривает 41% опрошенных.

При этом только 28% жителей рассчитывают оплачивать отопление без финансовых затруднений.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что давление расходов на отопление на бюджеты домохозяйств не уменьшается. Особенно тревожным он считает то, что у части жителей сокращаются возможности для финансового маневра: если от развлечений отказаться сравнительно легко, то экономить на продуктах, медицинской помощи и других основных потребностях значительно сложнее.

Молодежь отказывается от развлечений

Разные возрастные группы намерены экономить по-разному. Почти половина жителей в возрасте от 18 до 29 лет — 49% — планируют сократить расходы на развлечения, культуру и другие необязательные покупки. Год назад таких было 41%.

Одновременно уменьшилась доля молодых людей, которые считают, что смогут без проблем справиться со счетами за отопление.

У старшего поколения ситуация выглядит иначе. Почти каждый четвертый житель в возрасте от 50 до 74 лет ожидает, что ради оплаты отопления придется сокращать другие повседневные расходы. Среди молодежи такой ответ дали 15%.

В Риге уверенности стало меньше

Одно из наиболее заметных изменений произошло в Рижском статистическом регионе. Только 25% жителей рассчитывают без затруднений оплачивать отопление. Год назад таких было 32%.

Еще 46% жителей Рижского региона собираются экономить на развлечениях, культуре и других расходах, без которых можно обойтись.

В Земгале ситуация, напротив, улучшилась: 36% жителей надеются оплачивать отопление без проблем против 28% годом ранее.

Наиболее тревожный показатель зафиксирован в Латгале: 7% жителей допускают, что вообще не смогут оплатить счета за отопление. Это самый высокий показатель среди регионов Латвии.

В Видземе сократить расходы на комфорт и досуг собирается примерно треть опрошенных, а в Курземе — четверо из десяти.

Опрос Citadele и исследовательского агентства Norstat был проведен в сентябре 2026 года. В нем приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Отопительный сезон все заметнее влияет не только на коммунальные расходы, но и на повседневное потребление. За год доля жителей, ожидающих серьезной нагрузки на бюджет, выросла с 23% до 27%, причем для части семей экономия уже может затронуть не только развлечения, но и основные ежедневные расходы.