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Понедельник порадует жителей Латвии солнцем и температурой до +20 градусов 0 102

Наша Латвия
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: восход солнца
ФОТО: LETA

После рассеивания утреннего тумана в понедельник в Латвии установится преимущественно солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +20 градусов, осадков не ожидается.

В понедельник после рассеивания утреннего тумана в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Осадков в течение дня не ожидается. Будет дуть слабый ветер южного и юго-восточного направления.

Максимальная температура воздуха составит от +16 до +20 градусов.

В Риге первый день недели также пройдет без дождей. После утреннего тумана ожидается преимущественно солнечная погода, при слабом южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +18…+19 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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