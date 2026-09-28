После рассеивания утреннего тумана в понедельник в Латвии установится преимущественно солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +20 градусов, осадков не ожидается.

В понедельник после рассеивания утреннего тумана в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Осадков в течение дня не ожидается. Будет дуть слабый ветер южного и юго-восточного направления.

Максимальная температура воздуха составит от +16 до +20 градусов.

В Риге первый день недели также пройдет без дождей. После утреннего тумана ожидается преимущественно солнечная погода, при слабом южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +18…+19 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон.