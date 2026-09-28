С 1 октября в Латвии открывается сезон загонной охоты, который продлится до конца марта. В этот период Государственная служба леса рекомендует жителям соблюдать повышенную осторожность при посещении лесов, особенно в местах, где могут проходить коллективные охоты.

С 1 октября по 31 марта в Латвии будет разрешена загонная охота — один из самых распространенных видов коллективной охоты, когда загонщики шумом выгоняют животных на линию охотников.

Охота разрешена ежедневно — от восхода до захода солнца.

Для большинства жителей это означает, что во время прогулок по лесу, сбора грибов или ягод стоит быть особенно внимательными. В начале сезона в лесах по-прежнему много отдыхающих, поэтому риск пересечения с местами проведения охоты остается высоким.

Государственная служба леса рекомендует надевать яркую, хорошо заметную одежду, держать собак на поводке и не приближаться к местам, где слышны выстрелы или работа загонщиков.

Особое внимание в этом году вновь уделяется регистрации добытых животных. Все они должны быть внесены в мобильное приложение «Mednis». Во время коллективной охоты это может сделать руководитель охоты или назначенный им участник. При проверке сотрудники контролирующих служб вправе потребовать подтверждение регистрации как непосредственно на месте охоты, так и при перевозке добычи.

Это требование позволяет отслеживать законность добычи животных и контролировать соблюдение правил охоты.

Государственная служба леса также напоминает охотникам о необходимости строго соблюдать требования безопасности. Разрешается стрелять только по четко различимой цели, запрещено вести огонь в сторону линии охотников, людей, дорог, зданий, транспортных средств и домашних животных.

Кроме того, оружие можно заряжать только после того, как охотник занял свое место на линии и мимо него прошли остальные участники. Во всех остальных случаях оно должно оставаться разряженным.

Еще одно обязательное требование касается экипировки. И охотники, и загонщики должны носить яркие элементы одежды — жилеты, куртки или головные уборы, хорошо заметные в лесу. Участие в охоте в состоянии алкогольного или любого другого опьянения запрещено.

Сезон загонной охоты традиционно продолжается до 31 марта. На протяжении этого времени жителей, планирующих отдых на природе, просят учитывать возможность проведения коллективной охоты и соблюдать меры предосторожности.