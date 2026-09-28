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Солнце уступит место облакам: чего ждать от погоды 29 сентября 0 86

Наша Латвия
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

Во вторник, 29 сентября, в Латвии преимущественно сохранится сухая погода, однако облаков станет больше, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность будет небольшой, но с северо-запада страны начнет увеличиваться. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, местами в восточных районах — до +3 градусов.

Днем будет довольно облачно, местами пройдет дождь. Больше всего осадков ожидается в Северной Курземе. Южный и юго-западный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха составит +14…+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшая облачность, которая постепенно увеличится. Осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха в столице составит около +10 градусов, днем потеплеет до +17 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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