Во вторник, 29 сентября, в Латвии преимущественно сохранится сухая погода, однако облаков станет больше, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность будет небольшой, но с северо-запада страны начнет увеличиваться. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, местами в восточных районах — до +3 градусов.

Днем будет довольно облачно, местами пройдет дождь. Больше всего осадков ожидается в Северной Курземе. Южный и юго-западный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха составит +14…+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшая облачность, которая постепенно увеличится. Осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха в столице составит около +10 градусов, днем потеплеет до +17 градусов.