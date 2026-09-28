В Латвии планируют расширить сеть гражданских убежищ за счет серийно производимых наземных и подземных укрытий. Они предназначены для мест, где отсутствуют подходящие подвальные помещения или их переоборудование слишком дорого и сложно. Министерство экономики уже готовит типовую документацию для таких закупок.

До сих пор развитие сети убежищ в Латвии в основном строилось на обследовании и переоборудовании подвалов государственных и муниципальных зданий. Однако, как показывает проведенная оценка, вместимости существующих помещений недостаточно, чтобы обеспечить укрытие для всех жителей.

Одним из следующих этапов станет внедрение серийно производимых убежищ, которые смогут обеспечивать такой же уровень защиты от осколков и ударной волны, как убежища второй и третьей категории. Об этом сообщает программа Латвийского радио «Открытые файлы».

Наземные убежища могут оказаться выгоднее

По данным Министерства экономики, серийные убежища смогут размещаться как под землей, так и на поверхности. Их смогут приобретать самоуправления, школы и другие учреждения, если существующие подвалы отсутствуют либо их модернизация экономически нецелесообразна.

Как пояснила директор департамента строительной политики Министерства экономики Ольга Фелдмане, опыт Украины показывает, что в ряде случаев установка отдельно стоящего убежища обходится дешевле, чем капитальная реконструкция старых подвальных помещений.

В качестве примера она привела школу, где имеющийся подвал рассчитан на 200 учеников, тогда как укрытие необходимо для 300. В такой ситуации недостающие места можно обеспечить за счет отдельного модульного убежища, установленного рядом со зданием.

Министерство экономики планирует уже к началу октября подготовить типовой комплект закупочной документации, который позволит самоуправлениям сравнивать различные варианты и выбирать наиболее подходящие решения.

Производители ждут крупных заказов

Председатель правления Федерации индустрии безопасности и обороны Латвии Элина Эгле-Лочмеле отмечает, что возможности для производства подобных сооружений в стране уже существуют.

По ее словам, до сих пор развитию этого направления мешало отсутствие долгосрочной государственной программы и понятного объема будущего спроса.

Она подчеркнула, что латвийские предприятия способны производить не только сами конструкции убежищ, но и системы вентиляции, энергоснабжения, связи и безопасности, необходимые для их полноценной эксплуатации.

Вместе с тем для организации действительно массового производства отрасли необходимы крупные государственные и муниципальные заказы.

Убежища смогут устанавливать и владельцы частных домов

В перспективе серийные убежища могут стать доступными не только государственным учреждениям, но и частным лицам.

Начальник управления гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной службы Улдис Кеверс сообщил, что владельцы частных домов смогут приобрести готовое убежище, установить его на своем участке и воспользоваться упрощенными требованиями к строительству и регистрации.

В Министерстве экономики подтверждают, что подобных ограничений для жителей не планируется.

По словам Ольги Фелдмане, на рынке уже существуют решения как для одной семьи, так и крупные модульные конструкции, которые при необходимости можно объединять в более вместительные укрытия.

Для упрощения установки таких объектов министерство готовит изменения в нормативных актах, которые позволят в отдельных случаях отступать от требований территориального планирования, если речь идет о строительстве убежищ гражданской защиты.