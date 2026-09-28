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В Латвии продолжаются дорожные работы на 52 участках: где действуют ограничения 0 54

Наша Латвия
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ремонт дороги

Несмотря на наступление осени, дорожные и мостовые работы продолжаются во всех регионах Латвии. В общей сложности ограничения движения действуют на 52 участках государственных дорог и мостов.

Во всех регионах Латвии продолжаются дорожные и мостовые строительные работы, в связи с чем ограничения движения введены в общей сложности на 52 участках. Об этом сообщает ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Наиболее значительные ограничения на магистральных автодорогах действуют:

  • на Даугавпилсском шоссе — на участке от Калнишки до Любасте;
  • на Елгавском шоссе — от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой;
  • на Видземском шоссе — от Сигулды до Аугшлигатне.

На региональных дорогах наиболее серьезные ограничения введены:

  • на дороге Валдгале — Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде;
  • на дороге Тинужи — Кокнесе (P80) от карьера Кранциемс до парка «Avārijas brigāde»;
  • на дороге Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114) от Приекуле до литовской границы;
  • на дороге Бауска — Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле;
  • на дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) от Инкенкалнса до Мадоны;
  • на дороге Яункалснава — Лубана (P82) от перекрестка с дорогой Мадона — Варакляны (P84) до Мейрани;
  • на дороге Виляны — Прейли — Шпоги (P58) от Прейли до Раудауки.

LVC призывает водителей соблюдать временную организацию движения, обращать внимание на сигналы временных светофоров и выполнять указания регулировщиков.

Актуальная информация обо всех действующих ограничениях движения доступна на карте дорожных работ LVC.

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#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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