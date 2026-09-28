Несмотря на наступление осени, дорожные и мостовые работы продолжаются во всех регионах Латвии. В общей сложности ограничения движения действуют на 52 участках государственных дорог и мостов.
Во всех регионах Латвии продолжаются дорожные и мостовые строительные работы, в связи с чем ограничения движения введены в общей сложности на 52 участках. Об этом сообщает ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC).
Наиболее значительные ограничения на магистральных автодорогах действуют:
- на Даугавпилсском шоссе — на участке от Калнишки до Любасте;
- на Елгавском шоссе — от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой;
- на Видземском шоссе — от Сигулды до Аугшлигатне.
На региональных дорогах наиболее серьезные ограничения введены:
- на дороге Валдгале — Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде;
- на дороге Тинужи — Кокнесе (P80) от карьера Кранциемс до парка «Avārijas brigāde»;
- на дороге Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114) от Приекуле до литовской границы;
- на дороге Бауска — Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле;
- на дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) от Инкенкалнса до Мадоны;
- на дороге Яункалснава — Лубана (P82) от перекрестка с дорогой Мадона — Варакляны (P84) до Мейрани;
- на дороге Виляны — Прейли — Шпоги (P58) от Прейли до Раудауки.
LVC призывает водителей соблюдать временную организацию движения, обращать внимание на сигналы временных светофоров и выполнять указания регулировщиков.
Актуальная информация обо всех действующих ограничениях движения доступна на карте дорожных работ LVC.
Оставить комментарий