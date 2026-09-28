В Латвии уже зарегистрированы первые случаи гриппа нового сезона. Лабораторно подтверждены три случая заболевания, а в Восточной клинической университетской больнице уже проходит лечение пациент с осложнениями. Медики не исключают, что сезон гриппа и в этом году начнется раньше обычного.

В Латвии уже в сентябре выявлены первые случаи гриппа нынешнего сезона. Как сообщают Новости ТВ3, лабораторно подтверждены три случая заболевания, а в Восточной клинической университетской больнице уже находится пациент, у которого развились осложнения.

Врачи отмечают, что подобное развитие событий не стало неожиданностью. Прошлый сезон также начался раньше обычного и оказался особенно тяжелым.

Пик заболеваемости тогда пришелся уже на декабрь. Только в Восточной больнице лечение проходили почти 600 пациентов с подтвержденным гриппом, а по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), по всей стране был зарегистрирован 51 случай смерти среди людей с подтвержденной инфекцией.

Директор Латвийского центра инфектологии Байба Розентале пояснила, что после нескольких лет доминирования коронавирусной инфекции вирус гриппа вновь стал активно распространяться.

«Когда SARS-CoV-2 стал вызывать более легкое течение заболевания, вирус гриппа постепенно вновь набрал силу. В прошлом году сезон начался рано, было много заболевших, и, к сожалению, были тяжелые случаи и летальные исходы», — отметила Розентале.

По ее словам, вирус продолжает изменяться, поэтому состав вакцины на нынешний сезон был полностью обновлен.

Особенно важной вакцинация остается для людей из групп риска и пожилых, поскольку именно у них значительно выше вероятность тяжелого течения болезни и осложнений.

Специалист также сообщила, что специальная вакцина для людей старше 60 лет с повышенным содержанием антигена будет доступна со второй–третьей недели октября.

Вакцина для остальных групп населения, финансируемая государством, ожидается в начале ноября.

Несмотря на то что число вакцинированных постепенно увеличивается, уровень охвата остается низким. По статистике, прививку от гриппа делает лишь примерно каждый седьмой житель Латвии старше 60 лет.

Жители, опрошенные ТВ3, по-разному относятся к вакцинации. Одни делают прививку ежегодно, считая, что она помогает легче перенести заболевание, другие полагают, что после перенесенного гриппа вакцинация уже не нужна, а некоторые вовсе не прививаются.

Бесплатную вакцинацию в Латвии могут получить люди старше 60 лет, беременные женщины, дети до двух лет, пациенты с рядом хронических заболеваний, а также медицинские работники и сотрудники учреждений социального ухода.