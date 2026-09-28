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Вода из-под крана может помутнеть: какие районы Риги это затронет 0 402

Наша Латвия
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мутная вода

ChatGPT

Жителей сразу нескольких районов Риги предупреждают о возможном помутнении водопроводной воды. Причиной станут масштабные профилактические работы: в течение нескольких дней специалисты будут промывать 8,5 километра магистрального водопровода.

Как сообщает Rīgas ūdens, работы начнутся во вторник, 29 сентября, в 8:00 и продлятся до утра 2 октября. Промывать будут участок магистрального водопровода от улицы Цесу до места выпуска воды возле Дрейлиньского транспортного кольца.

Где вода может стать мутной

Во время работ изменения качества воды могут заметить жители центра Риги — в районе улицы Тербатас, а также Брасы, улиц Цесу и Менесс, Гризинькалнса, улицы Пернавас, Авотов, Пурвциемса, Дрейлини, Дарзциемса и Плявниеков.

Технология промывки предусматривает увеличение скорости потока воды и использование воздуха. Это позволяет удалить накопившиеся в трубах отложения — железо и минеральные частицы. В результате должна уменьшиться мутность воды, улучшиться ее цвет и вкус.

После окончания работ примерно в течение суток вода в перечисленных районах может иметь беловатый оттенок. В Rīgas ūdens объясняют, что это связано с насыщением воды воздухом. Такая вода безопасна для использования и не представляет опасности для здоровья.

Возможны перебои и шум

В отдельных домах во время промывки возможны кратковременные перебои с водоснабжением.

На улице Ата, 5 и 5A воду могут отключить с 10:00 29 сентября до 6:00 30 сентября. На улице Балтинавас, 1 перебои возможны с 8:00 29 сентября до 8:00 2 октября.

Жителей домов на улице Пернавас, 44, 46 и 48 также предупреждают: в ночь на 30 сентября из-за проведения работ возможен повышенный уровень шума.

За год хотят промыть 360 километров труб

Профилактическая промывка является частью регулярного обслуживания рижской системы водоснабжения. В 2026 году Rīgas ūdens планировал таким образом очистить в общей сложности 360 километров водопроводных сетей.

Очередность работ определяется на основании исследования, проведенного компанией совместно с Рижским техническим университетом. На его основе разработан долгосрочный план, предусматривающий промывку магистральных и распределительных водопроводов как минимум раз в пять лет.

Общая протяженность водопроводной сети Риги составляет почти 1550 километров.

Таким образом, мутная или беловатая вода в кране в указанных районах в ближайшие дни сама по себе не должна быть поводом для тревоги. Rīgas ūdens предупреждает, что это ожидаемое последствие профилактической промывки, причем насыщенная воздухом вода безопасна для использования.

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#Рига #Ригас Уденс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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