Вспышка заболевания в саласпилсском детском саду «Jāņtārpiņš» оказалась значительно масштабнее, чем сообщалось первоначально. К настоящему времени зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе среди девяти взрослых. У 40 из 51 обследованного — 78,4% — подтверждена норовирусная инфекция.

Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), результаты лабораторных анализов и эпидемиологического расследования свидетельствуют, что именно норовирус стал причиной вспышки. ЦПКЗ продолжает расследование, наблюдение за новыми случаями и оценку ситуации совместно с другими ответственными ведомствами.

Нарушений на пищеблоке пока не обнаружили

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о заболевших. Нарушений гигиенических требований выявлено не было.

Для лабораторных исследований взяты 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены.

Первые сведения о случаях острой кишечной инфекции в детском саду SPKC получил 23 сентября. После этого началось эпидемиологическое расследование, цель которого — установить возможную связь между заболевшими, обстоятельства распространения инфекции и ее возбудителя.

Вспышка затронула все группы детского сада.

SPKC организовал лабораторное обследование заболевших и контактных лиц, передал руководству учреждения рекомендации по ограничению распространения инфекции и проинформировал PVD. Семейные врачи заболевших и контактных лиц также получили информацию о ситуации и необходимых дальнейших действиях.

Семеро детей обращались в больницу

Как сообщила представитель Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна, к полудню 23 сентября в Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы обратились семеро детей из разных групп детского сада «Jāņtārpiņš».

После оказания медицинской помощи всех детей отпустили домой с рекомендациями по дальнейшим действиям.

У двух из семи детей анализы подтвердили норовирус. Специфического лечения этой инфекции не существует, поэтому лечение направлено прежде всего на облегчение симптомов.

Как проявляется норовирус

Для норовирусной инфекции характерны рвота, диарея, боли в животе и тошнота. По данным SPKC, примерно в 70% случаев заболевание начинается с рвоты, причем у детей этот симптом выражен чаще, тогда как у взрослых чаще наблюдается диарея.

Инкубационный период — от момента заражения до появления первых симптомов — составляет от 10–12 часов до четырех дней, но чаще всего признаки заболевания появляются через 24–48 часов. Обычно болезнь продолжается два-три дня.

Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости обычно приходится на холодные месяцы.

Как передается инфекция

Чаще всего норовирус распространяется при непосредственном контакте между людьми либо через загрязненные предметы общего пользования.

Заразиться также можно через воду или продукты питания, если во время приготовления их загрязнил инфицированный работник. При этом человек может переносить инфекцию бессимптомно или в легкой форме.

Поскольку вирус выделяется и с рвотными массами, он может попадать в полость рта. Поэтому в отдельных случаях при тесном контакте не исключается распространение вируса с микроскопическими частицами слюны в воздухе.

Что рекомендует ЦПКЗ

Для снижения риска заражения необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад, а поверхности и предметы, загрязненные выделениями больного, необходимо тщательно очищать и дезинфицировать.

Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или реализацией продуктов питания.

После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум два дня. Возвращаться к работе разрешается только при наличии справки врача.

Эпидемиологическое расследование продолжается. В частности, пока ожидаются результаты исследования 13 смывов с поверхностей в пищеблоке детского сада.