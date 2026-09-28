Во время прогулки по пляжу в Юрмале женщина обнаружила кусок янтаря весом 369 граммов. По оценкам участников рынка, если экспертиза подтвердит, что это цельный натуральный балтийский янтарь, его стоимость может составить несколько тысяч евро.

Во время прогулки по пляжу в Юрмале женщина обнаружила кусок янтаря размером с ладонь и весом 369 граммов. Фотографии необычной находки, опубликованные в социальной сети Threads, быстро привлекли большое внимание пользователей, сообщает LA.LV.

Автор публикации написала: «Сегодняшняя находка на пляже Юрмалы — огромный янтарь, 369 г». На опубликованных снимках виден массивный желтовато-коричневый кусок с характерной для янтаря текстурой.

За короткое время публикация собрала более двух тысяч отметок «Нравится». В комментариях пользователи в основном выражали восхищение, отмечая, что подобные находки на пляжах Юрмалы встречаются крайне редко.

Многие сравнили ситуацию с побережьем Курземе, где в районах Лиепаи и Павилосты море выбрасывает янтарь значительно чаще. По их словам, на пляжах Юрмалы даже небольшие кусочки янтаря найти удается нечасто.

Некоторые комментаторы увидели в форме находки утиный клюв или человеческий нос, а кто-то назвал 369-граммовый янтарь «кодом Вселенной», который должен приносить удачу.

При этом часть пользователей призвала не торопиться с выводами и дождаться подтверждения, что найденный предмет действительно является натуральным янтарем.

По оценкам специалистов рынка, стоимость крупных кусков янтаря значительно выше стоимости мелких фрагментов. Если небольшой янтарь продается по цене от нескольких десятков центов до нескольких евро за грамм, то цельные экземпляры весом более 300 граммов могут оцениваться примерно в 5–10 евро за грамм — в зависимости от прозрачности, цвета, количества трещин и других характеристик.

Таким образом, если экспертиза подтвердит, что находка представляет собой цельный кусок натурального балтийского янтаря, его ориентировочная стоимость может составить от 1500 до 3500 евро.

Позже женщина сообщила, что показала находку мастеру по изготовлению янтарных украшений, который подтвердил, что найденный на пляже предмет действительно является настоящим янтарем.