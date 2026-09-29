Почему может не быть существенного падения цен на дизельное топливо 01 октября, даже если 30 сентября будут проданы все запасы на АЗС?

Первая возможная причина находится за пределами Латвии и на что ни розничные продавцы топлива на местном рынке, ни государственные ведомства Латвийской Республики никак не влияют, рассуждает эксперт по рынку топлива Алексей Шведов.

Речь о двух самых важных компонентах ценообразования, а именно курс EUR/USD и котировки Platts. Курс доллара по отношению к евро резко вырос в этом месяце и может продолжить свой тренд. Цены на дизельное топливо бьют рекорды по обе стороны Атлантического океана, но надо понимать, что никакого ограничения нет. Новое обострение на Ближнем Востоке вместе с запретом экспорта дизельного топливо от США способно поднять цену на дизельное топливо за пару дней на 250 - 300 USD/тонна или более 25 центов на литр, что сделает выигрыш от понижения акциза в Латвии 1 октября незаметной статистической погрешностью.

Звучит невероятно? Проверим. 1 сентября котировка Platts выросла по сравнению с двумя днями ранее на 193 USD/тонна. А 2 апреля 2026 года котировка Platts на дизельное топливо выросла только за один день на 210,50 USD/тонна или более +20 центов на литр за одни сутки.

В данном контексте стоит всегда помнить, что если цены растут на мировом рынке постоянно, то в долгосрочной перспективе остановить рост цен на топливо на местном рынке невозможно в принципе, если у страны отсутствует собственная добыча и переработка нефти.

Вторая причина – половинчатые решения на зимний период. Понижение акциза до конца года - хорошее решение и очень правильный шаг со стороны Правительства Латвийской Республики. Но его может быть недостаточно даже если правительство усилит это решение убрав на то же время плату за создание государственных резервов топлива.

В теории, если бы это делалось в начале июля, когда продавалось летнее дизельное топливо, в котором в качестве обязательной биодобавки использовался обычный RME, то принятие этих двух мер вместе опустило бы цену литра дизельного топлива примерно на -12 центов. Но! В ноябре рынок Латвии будет переходить на арктические классы топлива, сначала А0, потом А1 и даже А2, которые сами по себе значительно дороже чем летнее дизельное топливо (классы C/E/F).

Кроме того, будет падать температура выдачи топлива, то есть с каждой тонны будет выходить меньше литров, а следовательно каждый литр будет дороже чем летом при прочих сопоставимых факторах. Переход на зимние классы вместе с падением температур к нулевым отметкам может «украсть» от понижения акциза около 3 центов на литр. Но это еще не все.

Прошлая зима была последним периодом, когда в зимнее дизельное топливо не надо было добавлять биокомпонент. Этой зимой должно быть уже по-другому. И если до октября для смешения подходил обычный RME, то с падением температур ниже -8/-10С практически единственным надежным вариантом биодобавки станет более морозоустойчивый HVO, который в 2 раза дороже дизельного топлива.

Если бы правительство отменило на период с 1 ноября до конца марта следующего года обязательное добавление биодобавки в дизельное топливо (как, собственно, и было в предыдущие годы), то это бы реально могло бы сэкономить водителям около 12 центов на литр в зимний период. А вот если оставить требование обязательной биодобавки на это период, то потребителей ждет рост примерно на 8 центов с литра только за счет того , что рынок будет вынужден перейти с RME, которое торгуется сейчас на уровне около 1900 USD/тонна (чуть более чем на 400 USD/ тонна дороже чем дизельное топливо), на более морозоустойчивое, но при этом крайне дорогое HVO, цена на которое выше 3000 USD/ тонна (примерно на 1600 USD/тонна или более чем в 2 раза дороже чем дизельное топливо).

То есть переход на зимнее дизельное топливо и HVO, при понижении температур ниже 0С, по сути, обнулит для потребителя выгоду от уже принятого понижения акциза с 01 октября и возможной временной отмены сбора на создание государственного резерва.

И тут потребителям в Латвии останется только надеется только на то, что США не введут запрет на экспорт дизельного топлива (чем сейчас активно угрожает Дональд Трамп), а в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке наступит долгосрочное и надежное перемирие…