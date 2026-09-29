Сотни работников здравоохранения собрались во вторник у здания правительства в Риге. Медики требуют увеличить финансирование отрасли и повысить зарплаты, предупреждая, что без дополнительных денег дефицит кадров будет только усугубляться.

Пикет организовал Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA).

Участники акции держали плакаты с надписями «Правительство нас не слышит», «Поддержку семейным врачам, здоровье пациентам», «Регионы — не второй сорт, здоровье для всех» и «До выборов — обещания, после выборов — амнезия».

Звучали и более жесткие лозунги: «Здравоохранение без денег — пациент без пульса» и «Отделение закрыто — линия прямая».

Требуют не обещаний, а денег

Глава LVSADA Лига Бариня заявила, что проблемы латвийского здравоохранения затянулись и отрасль больше не может довольствоваться обещаниями.

По ее словам, медицинские работники перегружены, пациентам приходится стоять в очередях, а больницы сталкиваются со все большими трудностями при обеспечении непрерывной работы.

Профсоюз неоднократно обращался к ответственным учреждениям. Власти, как отметила Бариня, признают наличие проблем и говорят о постоянном диалоге, однако медики теперь ждут конкретных решений, обеспеченных реальным финансированием.

Требование LVSADA об отставке министра здравоохранения Хосама Абу Мери Бариня назвала требованием политической ответственности.

Семейные врачи предупреждают о нехватке кадров

Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре напомнила об обещаниях, которые политики давали здравоохранению перед выборами в 14-й Сейм.

Она подчеркнула значение первичной медицинской помощи и отметила, что семейный врач не может полноценно работать без команды и вспомогательного персонала.

Кроме того, она призвала увеличить финансирование семейных врачей через капитационные выплаты и раскритиковала цифровые решения в здравоохранении, в частности громоздкую систему электронных направлений.

Представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс обратил внимание на сокращение числа семейных врачей и старение медицинских кадров.

По его мнению, для сохранения нынешних работников и привлечения новых необходимо увеличение финансирования на 25–30%.

Министра встретили криками «В отставку!»

Во время пикета к протестующим вышел министр здравоохранения Хосам Абу Мери, а позднее — премьер-министр Андрис Кулбергс.

Появление политиков часть участников встретила недовольными возгласами. Выступление Абу Мери неоднократно прерывали криками «В отставку!».

Министр заявил, что сам является частью системы здравоохранения и согласен с тем, что здоровье населения — вопрос государственной безопасности.

При этом Абу Мери напомнил о значительных средствах, которые в последние годы направляются на оборону и безопасность страны. По его словам, дополнительные деньги для здравоохранения должны искать несколько министерств совместно.

Министр подчеркнул, что невозможно просто найти в бюджете сотни миллионов евро и пообещать их отрасли, не имея реального источника финансирования. Необходимо искать в том числе возможности для экономии.

Бариня возразила, что экономить за счет здравоохранения нельзя, поскольку результатом недостаточного финансирования станут ухудшение здоровья пациентов и рост смертности.

Премьер: деньги нужны, но обещать их без покрытия нельзя

Премьер-министр Андрис Кулбергс вышел к участникам пикета, прервав заседание правительства.

Он признал необходимость дополнительного финансирования здравоохранения, в том числе повышения зарплат работников отрасли. Однако премьер также заявил, что не намерен обещать деньги, для которых в бюджете нет покрытия.

По его словам, одной только дополнительной суммы недостаточно — необходимы системные изменения, которые обеспечат поступление выделяемых средств непосредственно медицинским работникам.

Медики требуют повышения зарплат минимум на 30%

LVSADA требует предусмотреть в государственном бюджете на 2027 год повышение зарплат всех работников здравоохранения не менее чем на 30%.

Первоначально профсоюз настаивал на 30-процентном росте, однако в поисках компромисса согласился на 25,4%.

Министерство здравоохранения ранее сообщило, что для повышения зарплат на 25,4% потребуется 228,7 млн евро.

При этом конкретного решения о выделении этих денег пока нет, как нет и определенного срока, когда оно должно быть принято.

Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений, профсоюз намерен созвать внеочередное заседание совета и решить вопрос о дальнейших коллективных акциях в защиту интересов работников здравоохранения.