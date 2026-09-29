В следующем году на основании ранее принятых решений и данных обещаний предусмотрены крупные расходы, для которых фактически нет покрытия, заявил журналистам во вторник после совещания Кабинета министров глава правительства.

Например, на зарплаты учителей, здравоохранение и другие обещания в следующем году предусмотрено 421 млн евро расходов без соответствующих поступленийв. В 2028 году эта сумма вырастет до 663 млн евро, добавил Кулбергс.

Кроме того, уже в следующем году существенно вырастут расходы на обслуживание государственного долга - до 681 млн евро.

"Следовательно, эти суммы нужно где-то заработать или у чего-то отнять. Это главная задача для бюджета следующего года", - сказал докладчик.

По словам премьер-министра, Министерство финансов уже пересмотрело базовые расходы министерств и выявило возможность сэкономить в следующем году 214 млн евро. По этому вопросу еще предстоит принять политические решения.

"Это будет дорожная карта для следующего правительства - как сэкономить эти 214 млн. Нужно "пропалывать" функции министерств, если мы этого не сделаем - экономии не будет", - заявил высокий чиновник.

Он подчеркнул, что нельзя системно устанавливать фиксированную долю ВВП для различных расходов. Например, на оборону уже предусмотрено 5% ВВП, на внутренние дела - 1,5%, здравоохранению также необходимо 6% ВВП.

"Если мы и найдем возможность для роста экономики, эти затраты также автоматически увеличатся. Например, если мы заработаем 10 евро, 2 евро автоматически уйдут на оборону и внутренние дела. Да, это нужно, но расходы на оборону следует оценивать исходя из возможностей - сколько конкретно денег необходимо, чтобы эти возможности увеличить", - пояснил премьер-министр.

По его словам, необходимо обеспечить экономический рост. Например, ускорение роста до 1,5% обеспечило бы дополнительно 300 млн евро налоговых поступлений - сумму, необходимую здравоохранению.

Премьер-министр добавил, что финансирование ЕС на следующий период может задержаться, и Латвия до 2029 года может получить меньше средств ЕС. "Мы не можем это не учитывать, этого следует остерегаться. Это крупные суммы денег, которые получает Латвия", - добавил глава правительства.