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Латвия вырвалась на второе место в Европе. Увы, по ожирению 1 213

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
Diena.lv
Изображение к статье: отложения на животе
ФОТО: Unsplash

Латвия занимает 2-е место в Европе по показателям ожирения. Четверть (25%) населения в возрасте 18 лет и старше имеют индекс массы тела, равный или превышающий 30. Самые высокие показатели ожирения зафиксированы на Мальте (27%), свидетельствуют данные "Eurostat" за 2025 год.

В среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 16%, а самые низкие показатели зафиксированы в Италии (7%), Греции (13%) и Румынии (13%). "Эти цифры следует воспринимать как очень серьезный сигнал о здоровье общества. Ожирение - это не просто история про вес или внешний вид, а хроническая проблема со здоровьем, которая в долгосрочной перспективе повышает риск различных заболеваний.

В то же время не стоит сводить ожирение лишь к тому, что "человек слишком много ест и слишком мало двигается". Все гораздо сложнее. На массу тела влияют питание, физическая активность, сон, стресс, унаследованные привычки, социально-экономические условия, доступность продуктов питания, а также биологические факторы. Поэтому и решения должны быть комплексными", - говорит преподаватель Рижского университета Страдиньша, директор учебной программы "Питание" Лолита Вия Неймане.

С 2008 года, когда ожирением страдали 17% жителей Латвии, этот показатель существенно вырос.

"За последние годы наша повседневная жизнь стала значительно более малоподвижной, в то время как калорийная, ультрапереработанная пища доступна практически в любое время и в любом месте. Изменились и привычки питания - мы чаще едим вне традиционных приемов пищи, много времени проводим у экранов, и нередко еда становится реакцией на стресс, усталость или скуку, а не на физиологический голод", - поясняет Неймане.

Поэтому тенденция последних 15 лет не объясняется каким-то одним фактором - скорее, это результат множества мелких изменений в повседневной жизни, которые в долгосрочной перспективе оказывают огромное влияние на здоровье общества. Распространенность избыточного веса и ожирения растет и с увеличением доли пожилого населения. Это подтверждают данные Центра профилактики и контроля заболеваний о распространенности избыточного веса в разных возрастных группах - больше всего таких людей в возрастной группе 65-74 года.

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#Латвия #питание #ожирение #привычки #здоровье #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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