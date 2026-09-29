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Латвия решила вкладываться в реактивную артиллерию 0 73

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Реактивная артиллерия

В настоящее время Латвия работает еще над одним проектом в области реактивной артиллерии, а в целом в ближайшие годы на закупку различных артиллерийских систем потребуется 422,25 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА.

Во вторник правительство поддержало перераспределение 43,635 млн евро из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в подпрограмму бюджета Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил". Средства предназначены для обеспечения закупки артиллерийских систем.

В аннотации к решению правительства указано, что в общей сложности на выполнение договоров по закупке артиллерийских систем в 2026-2029 годах потребуется 422,25 млн евро. В Министерстве обороны агентству ЛЕТА подтвердили, что эта сумма необходима для закупки самоходных гаубиц чешского производства "Morana", а также для реализации еще одного проекта в области реактивной артиллерии, который развивается параллельно с программой закупки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Планируется, что развитие артиллерийского потенциала будет финансироваться за счет займа в рамках финансового инструмента Европейского союза (ЕС) "Security Action for Europe" (SAFE, "Действия в области безопасности для Европы") и средств государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в середине сентября правительство пересмотрело свои предыдущие решения и отказалось от закупки 155-миллиметровых колесных самоходных гаубиц "Archer" шведского производства. Вместо них Латвия приобретет более дешевые самоходные гаубицы "Morana" чешского производства.

Ранее Латвия также подписала соглашение с правительством США о закупке шести высокомобильных ракетных артиллерийских систем HIMARS производства компании "Lockheed Martin". Планируется, что Национальные вооруженные силы Латвии начнут получать эти системы с 2027 года.

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#Латвия #бюджет #himars #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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