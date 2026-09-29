Во вторник вечером в Риге под мостом через Милгравис легковой автомобиль оказался в воде. Находившемуся в машине человеку удалось самостоятельно выбраться наружу.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов был получен в 18:10. Спасателям сообщили, что в Милгрависе в воде находится легковой автомобиль.

Находившийся в машине человек сумел выбраться из транспортного средства своими силами. После этого его передали медикам.

Чтобы предотвратить возможную утечку технических жидкостей в воду, спасатели при помощи лебедки подтянули автомобиль к берегу.

Затем с помощью спасательной техники машину планировали поднять через ограждение и вытащить на берег.