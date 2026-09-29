29 сентября, когда в календаре записано имя Микелиса, в Латвии отмечают День Микелиса. С этим днём связаны и различные поверья. Взгляните!

• В День Микелиса ничего нельзя приносить домой, потому что тогда это съедят крысы и мыши.

• Если в День Микелиса на дубах ещё есть жёлуди, на Рождество будут глубокие снега. Если жёлуди на дубах мокрые и растрескиваются, зима будет затяжной.

• Если в День Микелиса идёт дождь, лето будет тёплым.

• Если листья опадают после Дня Микелиса, весной снег будет долго держаться.

• В День Микелиса начинается время покоя земли.

• В День Микелиса молодым парням следует вести свободных девушек греться у печи. Это также считается самым активным временем для свадеб.

• Если журавли улетают до Дня Микелиса — через девять дней после будет снег, но Рождество будет тёплым.

• Если день и ночь Микелиса туманные, следующее лето будет хорошим; если сухие и холодные — лето будет плохим.