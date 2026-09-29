Правительство Латвии утвердило распределение государственных дотаций самоуправлениям на зарплаты педагогов и содержание учреждений специального образования до конца года.

Расчеты показали, что на последние четыре месяца потребуется примерно на 2,8 млн евро больше, чем первоначально было заложено в бюджете.

На сентябрь–декабрь предусмотрено в общей сложности около 240,8 млн евро. Из них 191 млн евро предназначены для оплаты труда педагогов и обязательных взносов государственного социального страхования.

До сих пор распределение целевых дотаций было утверждено только на первые восемь месяцев года, а средства на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь оставались нераспределенными.

После новых расчетов выяснилось, что необходимая на последние четыре месяца сумма примерно на 2,8 млн евро превышает первоначально утвержденный бюджет. Чтобы покрыть эту разницу, правительство во вторник согласилось перераспределить средства между бюджетными программами.

Размер финансирования рассчитывается с учетом числа учащихся на 1 сентября, зарегистрированного в Государственной информационной системе образования.

С 1 сентября финансирование зарплат учителей основного и среднего образования рассчитывается по новой модели «Programma skolā» («Программа в школе»). Она учитывает образовательные программы, число учеников и классов, а также расходы на вспомогательный персонал и администрацию.

Для педагогов дошкольного образования пока сохранена прежняя система расчета, учитывающая количество детей, образовательные программы и региональные коэффициенты.

Минимальная ставка оплаты труда педагогов с 1 января составляет 9,79 евро в час.

При этом количество финансируемых государством учащихся продолжает сокращаться. На 1 сентября их было на 1291 меньше, чем годом ранее. В муниципальных школах число учеников уменьшилось на 2196, тогда как в частных учебных заведениях выросло на 962.

В образовательных учреждениях Латвии также продолжают учиться 3185 гражданских жителей Украины. До конца года на их обучение дополнительно потребуется 743 000 евро.

Всего в 2026 году самоуправлениям предусмотрено 679,65 млн евро целевых дотаций. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 644 млн евро, а годом ранее — 622 млн евро.