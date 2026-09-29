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Новые переходы и полоса для поворота: где в Риге изменят организацию движения 0 272

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пешеходный переход

ChatGPT

В пяти районах Риги планируют провести работы по повышению безопасности движения. Изменения должны быть реализованы до 2 ноября, сообщили в Рижском самоуправлении.

Как сообщает муниципалитет, новые пешеходные переходы появятся в Биерини, Агенскалнсе и Скансте. В районе Авоты усовершенствуют уже существующий переход, а в Саркандаугаве оборудуют отдельную полосу для левого поворота.

Три новых пешеходных перехода

В Биерини переход оборудуют на улице Кантора возле улицы Спиргус. Он должен сделать безопаснее дорогу к Рижской английской гимназии.

В Агенскалнсе новый переход появится на улице Слокас возле бульвара Александра Грина. Здесь планируется улучшить пересечение велосипедного маршрута между парками.

Еще один переход оборудуют в Скансте, на улице Яня Далиня неподалеку от Рижской международной школы. Цель изменений — сделать путь к школе безопаснее.

Изменения в Авоты и Саркандаугаве

В районе Авоты планируется усовершенствовать существующий пешеходный переход на улице Валмиерас возле улицы Гертрудес.

Кроме того, в Саркандаугаве оборудуют полосу для левого поворота с улицы Тилта на улицу Саркандаугавас в направлении улицы Целиниеку.

Таким образом, изменения затронут сразу пять районов столицы и будут касаться как безопасности пешеходов и велосипедистов, так и организации автомобильного движения.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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