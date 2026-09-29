«На общем фоне проблем есть три вопроса, которые волнуют всех или, по крайней мере, подавляющее большинство латвийцев», — говорит председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений Олег Буров. Именно на этой неделе исполнилось ровно 3 года с тех пор, как Олег Буров был избран на данный пост.

Поскольку нынешний парламент вскоре завершает свою работу — это случится фактически через месяц, когда в свои права вступит 15-й Сейм, — можно уже подвести итоги работы этой важной комиссии парламента.

— Я бы работу комиссии разделил на два главных блока — это меры по обузданию бюрократии и жилищные вопросы. Как известно, при правительстве действует рабочая группа по уменьшению бюрократии, или, точнее, административных препон, которую возглавляет Янис Эндзиньш. Наша комиссия плотно взаимодействовала с этой группой, и нам удалось не только уменьшить бюрократию, но и предотвратить планы по слишком уж жесткому контролю населения. Так, был план заставить латвийцев доказывать происхождение средств, которые они вкладывают в ремонт своей квартиры, дома, в строительство дома.

Я не сторонник подобного прессинга. Нет, конечно, можно контролировать всех и вся, но, во-первых, это потребует колоссальных ресурсов, и тогда контроль просто теряет смысл даже с финансовой точки зрения, а во-вторых, не следует превращать Латвию в полицейское государство: это вызывает только отторжение и явно не способствует желанию жить и работать в нашей стране. Все-таки мы должны идти другим путем — сокращать бюрократию, в том числе в такой важной сфере, как строительство.

Если мы говорим о втором блоке, то есть о совершенствовании законодательства в сфере жилищной политики, то здесь главная наша задача состояла в том, чтобы помочь жильцам в управлении своей собственностью. Так, мы внесли поправки в закон, которые позволяют принимать решения и в условиях «малого кворума». На практике это значит, что, если в первый раз на собрание не приходит более половины собственников квартир, то на повторном собрании можно принять решение и половиной голосов присутствующих. Этим мы убили двух зайцев: с одной стороны, теперь решения, к примеру, о тех или иных срочных ремонтных работах можно принимать быстрее, а с другой — сами собственники начали больше интересоваться принимаемыми решениями и все-таки приходить на собрания.

Также мы упорядочили вопрос правового управления собственностью. Если до сих пор собственники могли создавать общества жильцов (biedrība), в которые входила, к примеру, только часть собственников, а их решения при этом были обязательны для всех, то теперь есть возможность зарегистрировать общность собственников (kopība), и таким образом все собственники несут солидарную ответственность, но и участвуют в принятии решений.

— Господин Буров, одно из последних заседаний вашей комиссии было посвящено предстоящему ремонту Вантового моста. Какие выводы депутаты комиссии сделали по итогам обсуждения, в котором участвовали и представители столичного самоуправления?

— Поводом для обсуждения послужило письмо от Марупского самоуправления, в котором выражается тревога по поводу того, как будет организовано движение транспорта во время ремонта Вантового моста. Мы же понимаем, что ремонт этого ключевого объекта столичной инфраструктуры затронет не только рижан, но и всех жителей Рижского региона, и не только! Центральное статистическое управление уже подсчитало, что закрытие Вантового моста будет ежедневно наносить бизнесу ущерб в размере 700–800 тысяч евро! Еще раз подчеркну — ежедневно! Понятно, что эти потери нужно и можно минимизировать.

Удивительно, но в проектном задании не было условия обеспечить на время ремонта Вантового моста транспортное сообщение — к примеру, за счет установки временного моста. В проектном задании также планируется отремонтировать только половину вантов. Это значит, что через несколько лет мы снова будем закрывать мост, чтобы отремонтировать вторую часть вантов! Если мы делаем ремонт, а понятно, что он необходим, то тогда ремонт должен быть таким, чтобы уже можно было «забыть» о капремонте как минимум на следующие 50 лет!

Наша комиссия по итогам обсуждения призвала столичные власти начать ремонт Вантового моста только после того, как рядом будет сооружен временный мост как минимум с одной полосой в каждом направлении. Я вам скажу прямо и честно: Департамент мобильности Рижской думы не готов к реализации столь масштабного проекта. Нет компетенции и умелого менеджмента. Об этом свидетельствуют и последствия ремонтов и переделок тех или иных столичных улиц.

А чего стоит постоянная перекраска полос на дорогах! При этом свои ошибки чиновники исправляют за деньги налогоплательщиков. Извините, но многие клерки забыли, что не только политиков, но и их содержат налогоплательщики.

**— Еще весной комиссия Сейма провела несколько заседаний, посвященных готовности Центризбиркома к проведению грядущих парламентских выборов. Есть ли у вас сегодня уверенность, что выборы в эту субботу пройдут с технической точки зрения четко, без сбоев и честно?

— И наша комиссия, и президент страны, памятуя о том, что происходило во время подсчета голосов на муниципальных выборах в прошлом году, пришли к выводу о необходимости на этих выборах считать голоса мануально, то бишь вручную. После этого данные уже заносятся в компьютерную систему.

При этом действует принцип «четырех глаз», то есть минимум два человека перепроверяют все подсчеты. Все организовано таким образом, чтобы у избирателей не оставалось никаких сомнений в честности подсчета. И я могу вас заверить, что мы можем полностью доверять подсчету голосов!

**— А что не успела обсудить или какой закон не успела инициировать ваша комиссия и что предстоит сделать уже новому Сейму?

— Думаю, стоило еще активнее бороться с бюрократией и бюрократами. Всегда можно работать лучше, но считаю, что наша комиссия минимально была подвержена «политизации», поскольку почти все депутаты нашей комиссии — в какой бы партии они ни состояли — имеют опыт работы в самоуправлениях: это бывшие мэры и вице-мэры городов!

Мы подходили ко всем вопросам, исходя из своего опыта работы в муниципальных органах власти. Если говорить лично обо мне, то я старался быть открытым для любого жителя — я всегда стараюсь отвечать, кстати, на том языке, на котором ко мне обращается собеседник. Главное — чтобы я был понят человеком, с которым беседую.

К сожалению, мне и моим коллегам не удалось убедить премьера в необходимости снизить на три месяца ставку НДС на горючее — с 21% до 12%. На больший период времени нам бы не позволил снизить НДС Брюссель, но если бы мы могли хотя бы снизить ставку этого налога на октябрь, ноябрь и декабрь, то это уже позволило бы реально уменьшить стоимость топлива! Без всякого соцопроса ведь ясно, что большинство жителей волнуют прежде всего три вопроса — стоимость горючего, стоимость жизни и доступность медицинской помощи.

Очень надеюсь, что следующий Сейм начнет свою работу именно с решения данных вопросов!