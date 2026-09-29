Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сделалась постоянным советником Министерства образования и науки (МОН). В министерстве разработали сообщение о будущем школьного дела, основанное на сигналах ОЭСР.

Расширить и углубить

За последние два года по регионам ЛР прокатилась волна проверок: 9744 педагога, 1471 школьник, 2086 родителей и 1000 местных жителей участвовали в семинарах по оценке качества образования.

К улучшению методической базы привлекли университеты — Латвийский и Рижский технический. В результате появилось около 7 тысяч единиц материалов в поддержку учителей, которые начали вводить с 2026/27 учебного года. Найти их можно на специализированном сайте, а также на YouTube.

«Необходимо уменьшить перегруженность и фрагментарность учебного материала, а также обеспечить преемственность и соответствие содержания возрастным особенностям учащихся, — замечает, кроме прочего, МОН. — Следует внести обоснованные изменения в планируемые результаты обучения, определенные государственными образовательными стандартами, и в содержание образцов предметных учебных программ».

Исторический курс

Внимание вашего автора привлекли описания программ по истории. Так, в 4-м классе необходимо научить детей «историческим событиям округи, края и всей Латвии; изначальному пониманию принадлежности месту и государству».

В 5-м классе будут изучать «историю как науку, исторические источники, линию времени, культурно-историческое наследие и краеведение».

6-му классу достанутся «создание, потеря и восстановление государственности Латвии, значение демократического государства и непрерывности государственности».

В 7–9-х классах уроки посвятят «событиям истории Латвии в контексте истории Европы и мира: образованию нации, оккупации, восстановлению независимости, развитию демократии».

А что с древними греками?

Стоп, секундочку: а как же быть, к примеру, с античной Грецией, Римской империей и древним Китаем? В контексте истории Латвии изучать те величественные эпохи будет несколько несподручно: в те времена далекие, теперь уже былинные, на территории будущего государства — члена Евросоюза и НАТО бродили кучки дикарей.

К тому же воистину недальновидно перегружать детишек двойным восприятием драмы оккупации — ничего, кроме комплексов в неокрепших умах, это породить не может. Лучше бы дали знания о художественных и материальных ценностях, которые несли с собой вышеуказанные непростые годы.

А то ведь встретит ребенок в музее микроавтобус «Латвия» и попадет в когнитивный диссонанс — когда это он, выходит, был собран? Хотя сей продукт можно подверстать под теорию непрекращающейся государственности…

Чему научит школа

«Семейные знания» — предмет, за который горой стоит Нацобъединение, — покроет все возможные позиции: от «романтических отношений» и «семьи в самоуправлении» до «отношений, основанных на ценностях» и «государственной безопасности». Да, вот еще: ЛГБТ из храма любви — вынесены!

Осталось за немногим — чтобы «националы» продолжили рулить МОН и после выборов. Но если ведомство возглавят «прогрессивные», то радужные флаги вновь взовьются…