Во вторник местами в Латвии, преимущественно в Курземе, возможен небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

На небе будет много облаков. Ожидается слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит от +13 до +18 градусов.

В Риге осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.

Погоду определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1028 гектопаскалей в Курземе до 1035 гектопаскалей в Латгале.

Напомним, что ранее синоптики прогнозироваали на этой неделе температуру воздуха до +22 градусов.