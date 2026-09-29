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Погода во вторник - ждем обещанных +22 0 297

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
LETA
Изображение к статье: желтый лист

Во вторник местами в Латвии, преимущественно в Курземе, возможен небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

На небе будет много облаков. Ожидается слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит от +13 до +18 градусов.

В Риге осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.

Погоду определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1028 гектопаскалей в Курземе до 1035 гектопаскалей в Латгале.

Напомним, что ранее синоптики прогнозироваали на этой неделе температуру воздуха до +22 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #давление
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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