Во вторник местами в Латвии, преимущественно в Курземе, возможен небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
На небе будет много облаков. Ожидается слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит от +13 до +18 градусов.
В Риге осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.
Погоду определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1028 гектопаскалей в Курземе до 1035 гектопаскалей в Латгале.
Напомним, что ранее синоптики прогнозироваали на этой неделе температуру воздуха до +22 градусов.
Оставить комментарий