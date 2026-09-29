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Полиция погналась за электросамокатом: чем закончилась гонка по улицам Елгавы 0 360

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погоня

Необычная полицейская погоня произошла во вторник в Елгаве: водитель электросамоката попытался скрыться от правоохранителей, разогнавшись до 75 км/ч. Остановить беглеца удалось только после того, как он врезался в автомобиль.

Как сообщили в Государственной полиции, водителя заметили в начале улицы Лиела возле моста через Лиелупе. Внимание полицейских привлекла скорость электросамоката — он двигался со скоростью около 55 км/ч. Кроме того, на транспортном средстве отсутствовала регистрационная наклейка.

Между мостами через Дриксу и Лиелупе — на участке улицы Лиела от бульвара Яниса Чаксте до бульвара Бривибас — по установленным Елгавским самоуправлением правилам электросамокаты должны снижать скорость до 10 км/ч.

Первоначально водитель остановился на улице Цукура. Однако, когда полицейский вышел из служебного автомобиля, мужчина неожиданно решил бежать.

Он вновь выехал на мост через Лиелупе и направился в сторону центра города. Во время погони водитель несколько раз пересекал перекрестки на запрещающий красный сигнал светофора.

В какой-то момент скорость электросамоката достигла 75 км/ч.

Погоня завершилась на улице Светес, где водитель электросамоката врезался в автомобиль, после чего был задержан полицейскими.

Проверка показала, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Более подробную информацию об обстоятельствах происшествия Государственная полиция обещает предоставить в среду.

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#происшествие #полиция #транспорт #безопасность #скорость #электросамокат #задержание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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