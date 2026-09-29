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Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве до января. Чем это нам грозит? 1 273

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сельское хозяйство

Правительство решило объявить до 10 января 2027 года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны в связи с последствиями ливней и затоплений 2026 года, предусматривает распоряжение Кабинета министров.

Распоряжение, подготовленное Министерством земледелия, предусматривает назначение Минземледелия ответственным учреждением за координацию действий во время чрезвычайной ситуации. Предусмотрено, что министерство организует сбор информации о затронутых неблагоприятными метеорологическими условиями 2026 года площадях, хозяйствах и причиненном ущербе, выявит площади, хозяйства и ущерб, нанесенный сельскохозяйственной отрасли.

Цель распоряжения - смягчить последствия длительных и интенсивных осадков летом и в начале осени 2026 года и вызванного ими переувлажнения для сельскохозяйственной отрасли, а также обеспечить юридические решения в ситуации, когда из-за неблагоприятных погодных условий невозможно полноценно собрать урожай и выполнить другие сезонные сельскохозяйственные работы.

Влияние неблагоприятных погодных условий 2026 года на сельское хозяйство было неравномерным как во времени, так и территориально. Хотя особенно выраженные последствия констатированы в западной части Латвии, в конце лета и начале осени обильные осадки наблюдались на всей территории страны.

В 2025 году из-за последствий длительных ливней и наводнений чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории Латвии. Повторные неблагоприятные условия уменьшают возможности хозяйств компенсировать убытки предыдущих лет за счет собственных ресурсов и увеличивают их финансовую уязвимость.

По данным Службы поддержки села, до сих пор о площадях, пострадавших от неблагоприятных метеорологических условий, сообщили 174 фермера, заявив о 10 335 гектарах, что составляет примерно 0,4% от сельскохозяйственных площадей в стране.

Однако эти данные не отражают общее влияние неблагоприятных метеорологических условий 2026 года. Фактическое влияние может быть значительно шире, чем объем площадей, о котором сообщается в настоящее время.

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#сельское хозяйство #Латвия #министерство земледелия #урожай #фермеры #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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