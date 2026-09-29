На заправочной станции "Circle K" на улице Краста в Риге цена на дизельное топливо достигла 2,234 евро за литр, что является новым рекордом, в свою очередь, цена на бензин 95-й марки достигла 2,074 евро за литр.

По данным агентства ЛЕТА, предыдущий рекорд цены на дизельное топливо на заправке "Circle K" на улице Краста был достигнут 10 апреля этого года, когда она составляла 2,144 евро за литр. В свою очередь, рекорд цены на бензин 95-й марки был достигнут 17 июня 2022 года, когда она составляла 2,134 евро за литр.

Руководитель по маркетингу АО "Viada Baltija" Каспарс Тупиньш сообщил агентству ЛЕТА, что в сети заправочных станций "Viada" на большинстве станций цены на топливо схожи. В настоящее время бензин 95-й марки стоит 2,057 евро за литр до скидок, а дизельное топливо - 2,217 евро за литр до скидок.

Он добавил, что на отдельных АЗС цены могут незначительно отличаться в зависимости от конкретной станции и ее местоположения.

24 сентября этого года депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин.

Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года.

Ожидается, что розничная цена на дизельное топливо и бензин снизится на восемь центов за литр, если торговцы топливом в полном объеме перенесут снижение налога на цену топлива.