Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прощай, дизель! Цена на топливо в Латвии достигла рекордно высокого уровня 2 1510

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автозаправка
ФОТО: pixabay

На крупнейших автозаправочных станциях (АЗС) Латвии цена на дизельное топливо достигла рекордно высокого уровня, превысив 2,23 евро за литр, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

На заправочной станции "Circle K" на улице Краста в Риге цена на дизельное топливо достигла 2,234 евро за литр, что является новым рекордом, в свою очередь, цена на бензин 95-й марки достигла 2,074 евро за литр.

По данным агентства ЛЕТА, предыдущий рекорд цены на дизельное топливо на заправке "Circle K" на улице Краста был достигнут 10 апреля этого года, когда она составляла 2,144 евро за литр. В свою очередь, рекорд цены на бензин 95-й марки был достигнут 17 июня 2022 года, когда она составляла 2,134 евро за литр.

Руководитель по маркетингу АО "Viada Baltija" Каспарс Тупиньш сообщил агентству ЛЕТА, что в сети заправочных станций "Viada" на большинстве станций цены на топливо схожи. В настоящее время бензин 95-й марки стоит 2,057 евро за литр до скидок, а дизельное топливо - 2,217 евро за литр до скидок.

Он добавил, что на отдельных АЗС цены могут незначительно отличаться в зависимости от конкретной станции и ее местоположения.

24 сентября этого года депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин.

Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года.

Ожидается, что розничная цена на дизельное топливо и бензин снизится на восемь центов за литр, если торговцы топливом в полном объеме перенесут снижение налога на цену топлива.

×
#цены #Латвия #депутаты #топливо #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
1
0
5

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сельское хозяйство
Изображение к статье: Пикет
Изображение к статье: Технология
Изображение к статье: Пешеходный переход

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ИИ научился обманывать
Техно
Изображение к статье: Еж и барсук
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Женщина пьет кофе
Люблю!
Изображение к статье: 13-летний ученик напал с острым предметом на людей в учебном заведении.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Погоня
Наша Латвия
Изображение к статье: Бактериям может хватить меньше секунды, чтобы перебраться с загрязненной поверхности на пищу.
Lifenews
Изображение к статье: ИИ научился обманывать
Техно
Изображение к статье: Еж и барсук
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Женщина пьет кофе
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео