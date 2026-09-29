В Латвии 68% жителей с приближением осени больше всего беспокоит возможный рост коммунальных платежей. Это на девять процентных пунктов больше, чем в марте.

В то же время обеспокоенность ростом цен на продукты питания снизилась с 66% до 60%.

Отложенные покупки

Главный экономист Карлис Пургайлис отмечает, что изменение настроений жителей довольно точно отражает то, как в последние месяцы менялось ценовое давление в различных категориях расходов. Цены на продукты питания в августе были ниже как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с августом прошлого года. Правда, это не означает, что расходы на продукты питания стали несущественными: их возможный рост по-прежнему беспокоит шесть из десяти жителей.

С расходами на жилье ситуация обратная — именно эта категория расходов сейчас вносит один из наиболее значительных вкладов в общую инфляцию. С приближением отопительного сезона к фактическому росту цен добавляются и ожидания домохозяйств относительно расходов в ближайшие месяцы.

Это может способствовать более осторожному потреблению и более сдержанному отношению к крупным покупкам, тем самым замедляя рост частного потребления.

Работать на лекарства

Одно из наиболее заметных изменений с весны наблюдается и в отношении расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе — уже 44%.

Особенно заметна эта тенденция в старших возрастных группах. Среди жителей в возрасте от 50 до 59 лет рост расходов на здравоохранение в марте беспокоил 38%, а в августе — уже 53% опрошенных. В возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель вырос с 50% до 61%.

Легко ли быть молодым

В целом обеспокоенность ростом арендной платы или платежей по кредитам с марта практически не изменилась — эту проблему отмечает примерно пятая часть жителей. Однако среди молодежи наблюдается иная картина: в марте рост арендных или кредитных платежей беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а в августе — уже 40%.

Изменилось и отношение молодежи к другим повседневным расходам. В марте в возрастной группе от 18 до 29 лет наибольшую обеспокоенность вызывал рост цен на продукты питания — его отметили 69% опрошенных. В августе же на первый план вышли коммунальные платежи, подорожание которых беспокоит 66% молодых людей.

В онлайн-опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.