В ночь на среду в некоторых районах Латвии ожидаются кратковременные дожди и туман, однако днем погода заметно улучшится. Воздух местами прогреется до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью небо будет преимущественно облачным. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах образуется туман. Ветер будет слабым, местами установится практически полный штиль.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов.

В течение дня во многих районах страны из-за облаков выглянет солнце. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В Риге 30 сентября ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Ночью температура составит около +13 градусов, а во второй половине дня поднимется до +18.

Таким образом, сентябрь попрощается с Латвией довольно теплой погодой, хотя ночью автомобилистам стоит учитывать возможность образования тумана.