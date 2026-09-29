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Сентябрь уходит необычно: латвийские синоптики рассказали, чего ждать в среду 0 1048

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сентябрь
ФОТО: LETA

В ночь на среду в некоторых районах Латвии ожидаются кратковременные дожди и туман, однако днем погода заметно улучшится. Воздух местами прогреется до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью небо будет преимущественно облачным. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах образуется туман. Ветер будет слабым, местами установится практически полный штиль.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов.

В течение дня во многих районах страны из-за облаков выглянет солнце. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В Риге 30 сентября ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Ночью температура составит около +13 градусов, а во второй половине дня поднимется до +18.

Таким образом, сентябрь попрощается с Латвией довольно теплой погодой, хотя ночью автомобилистам стоит учитывать возможность образования тумана.

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#Рига #погода #Латвия #сентябрь #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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