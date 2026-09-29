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В больницах Латвии произошло то, чего не предусмотрели в бюджете 0 341

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больница

ChatGPT

Латвийским медицинским учреждениям выделят 10 млн евро за оказанные сверх запланированного объёма государственные медицинские услуги. Дополнительные средства будут взяты из бюджета на непредвиденные расходы, соответствующее решение 29 сентября приняло правительство.

Министерство здравоохранения объясняет необходимость дополнительного финансирования тем, что в первом полугодии 2026 года фактический спрос на оплачиваемые государством медицинские услуги оказался выше, чем предполагалось при составлении бюджета.

Медицинские учреждения приняли и обслужили больше пациентов, чем было предусмотрено первоначальными расчётами. В результате возникли расходы, которые невозможно покрыть за счёт ранее выделенного финансирования.

Основная часть дополнительных средств — 6,56 млн евро — предназначена для покрытия расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы стационаров.

Ещё почти 2,4 млн евро направят на частичную оплату медицинских манипуляций, которые оплачиваются дополнительно к основному случаю лечения.

Около 602 тыс. евро предусмотрено для финансирования фиксированных выплат в рамках системы диагностически связанных групп, а ещё примерно 443 тыс. евро — на частичную оплату предусмотренных нормативными актами медицинских изделий и имплантируемых материалов.

Во всех случаях речь идёт о расходах, возникших в первые шесть месяцев 2026 года сверх объёмов, установленных договорами с поставщиками медицинских услуг.

Деньги получит Национальная служба здравоохранения (НСЗ), которая должна рассчитаться с медицинскими учреждениями за уже оказанные услуги и обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи.

В Министерстве здравоохранения подчёркивают, что возникший дефицит не связан с необоснованным ростом расходов больниц или ошибками в их работе. Дополнительные деньги необходимы прежде всего для оплаты фактически оказанных пациентам государственных медицинских услуг.

В ведомстве также рассчитывают, что выделение 10 млн евро поможет снизить давление на финансовое положение медицинских учреждений и избежать перебоев в оказании медицинской помощи.

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#здравоохранение #медицина #финансы #Латвия #бюджет #финансирование
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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