На заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам прозвучал призыв согласовать на уровне правительства предложение Министерства экономики (МЭ) об освобождении работодателей от минимальных социальных взносов за работников с неполной или краткосрочной занятостью при условии электронного учета отработанных ими часов.

Парламентский секретарь Министерства благосостояния, что действующая система минимальных обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI) из-за многочисленных исключений стала сложной в администрировании.

По его словам, необходимость доплачивать социальные взносы может отбивать у работодателей желание официально нанимать людей с небольшими доходами. В результате часть рабочих мест вообще не создается, заменяется автоматизацией либо уходит в теневую экономику.

Представитель Юридического бюро Сейма обратила внимание на риск сокращения социальных гарантий работников, особенно если изменения получат обратную силу. Госсекретарь допустил, что новые правила можно применять только в будущем. По его мнению, это может побудить часть людей перейти к официальной занятости.

Законопроект пока застопорился из-за разногласий между министерствами. МЭ предлагает интегрировать учет рабочего времени в Систему электронного декларирования Службы государственных доходов (VID), однако Министерство финансов и VID эту идею практически не поддержали.

Альтернативный вариант — использовать систему Службы поддержки села (LAD), в которой уже регистрируются сезонные сельскохозяйственные работники. LAD готова распространить систему и на другие отрасли, однако для этого потребуется изменить законодательство и адаптировать приложение. Расходы оцениваются в 30 000–50 000 евро.

По расчетам МЭ, отмена минимальных взносов может сократить бюджетные поступления в среднем на 25,3 млн евро в год, тогда как создание системы потребует разовых расходов примерно в 50 000 евро.

Чтобы нововведение оказалось фискально нейтральным, необходимо вывести из тени зарплаты на сумму не менее 74,4 млн евро в год — это примерно 1% теневой базы рынка труда.

В качестве примера МЭ приводит строительную отрасль, где после введения электронной системы учета рабочего времени доля теневой экономики, по приведенным министерством данным, снизилась с 40% в 2015 году до 28,7% в 2020 году. В сфере услуг для достижения фискальной нейтральности, согласно расчетам МЭ, достаточно уменьшить теневую экономику на один процентный пункт.

Представитель Латвийского союза свободных профсоюзов Линда Ромеле поддержала предложение, однако подчеркнула необходимость контролировать фактически отработанное время. Министерство финансов, в свою очередь, осторожно оценивает возможное влияние изменений на бюджет и выступает с оговорками относительно их применения задним числом.

По итогам дискуссии Министерству экономики и Министерству благосостояния предложили согласовать позиции и продвигать законопроект через правительство. Министерство финансов попросили подготовить заключение по предлагаемому решению.