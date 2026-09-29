Сокращение населения и рабочей силы в Латвии в перспективе потребует изменений не только на рынке труда, но и в государственном управлении. Часть функций чиновников можно будет передать автоматизированным системам и искусственному интеллекту, считает директор IT-компании Dativa Эджус Жейрис.

Эксперт заявил об этом в передаче TV24 «Nacionālo interešu klubs». По его словам, при уменьшении числа жителей сохранить нынешнее количество работников государственного аппарата будет сложно.

«Если у нас уже сокращается рабочая сила, сокращается население, нам нужно думать и о том, как управлять государством, безусловно, и о госаппарате. Он рано или поздно будет сокращаться. Возможно, уже в ближайшее время его придется сократить примерно наполовину. Практически это возможно», - сказал Жейрис.

Одним из способов сократить нагрузку на госаппарат он считает автоматизацию и роботизацию. Многие операции, которые раньше требовали участия сотрудника, уже могут выполняться технологиями. Речь идет в том числе об обслуживании людей и предоставлении государственных и муниципальных услуг.

«Мы готовы заменить людей, потому что данные достаточно качественные. Также в государственных регистрах они есть, чтобы можно было заменить человека и с помощью искусственного интеллекта предоставлять очень хорошие услуги», - отметил эксперт.

Начать такой переход можно с относительно простых решений. Например, в государственных и муниципальных учреждениях можно устанавливать киоски самообслуживания для тех случаев, когда получить услугу через интернет невозможно.

«Установить интернет-киоск у дверей муниципального или государственного учреждения, где можно обслужить себя самостоятельно, - это один из первых шагов. Если невозможно сделать это через интернет, должна быть и возможность самообслуживания», - пояснил Жейрис.