Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии заговорили о том, чтобы массово заменить чиновников на ИИ 9 743

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
tv24
Изображение к статье: Робот и человек за столом

Сокращение населения и рабочей силы в Латвии в перспективе потребует изменений не только на рынке труда, но и в государственном управлении. Часть функций чиновников можно будет передать автоматизированным системам и искусственному интеллекту, считает директор IT-компании Dativa Эджус Жейрис.

Эксперт заявил об этом в передаче TV24 «Nacionālo interešu klubs». По его словам, при уменьшении числа жителей сохранить нынешнее количество работников государственного аппарата будет сложно.

«Если у нас уже сокращается рабочая сила, сокращается население, нам нужно думать и о том, как управлять государством, безусловно, и о госаппарате. Он рано или поздно будет сокращаться. Возможно, уже в ближайшее время его придется сократить примерно наполовину. Практически это возможно», - сказал Жейрис.

Одним из способов сократить нагрузку на госаппарат он считает автоматизацию и роботизацию. Многие операции, которые раньше требовали участия сотрудника, уже могут выполняться технологиями. Речь идет в том числе об обслуживании людей и предоставлении государственных и муниципальных услуг.

«Мы готовы заменить людей, потому что данные достаточно качественные. Также в государственных регистрах они есть, чтобы можно было заменить человека и с помощью искусственного интеллекта предоставлять очень хорошие услуги», - отметил эксперт.

Начать такой переход можно с относительно простых решений. Например, в государственных и муниципальных учреждениях можно устанавливать киоски самообслуживания для тех случаев, когда получить услугу через интернет невозможно.

«Установить интернет-киоск у дверей муниципального или государственного учреждения, где можно обслужить себя самостоятельно, - это один из первых шагов. Если невозможно сделать это через интернет, должна быть и возможность самообслуживания», - пояснил Жейрис.

×
#Латвия #искусственный интеллект #роботизация #технологии #рабочая сила
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: разбитая танками дорога
Изображение к статье: Президент государства решил проведать школу в Резекне. Эксклюзив!
Изображение к статье: желтый лист
Изображение к статье: счета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эстония обвинила российские спецслужбы в поджоге производителя военных роботов
В мире
Изображение к статье: электрический стул
ЧП и криминал
Изображение к статье: собака с желтым листом
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет Delta Air Lines
ЧП и криминал
Изображение к статье: Руслан Крупнов
ЧП и криминал
Изображение к статье: 12 домашних натуральных шампуней для пышной шевелюры
Люблю!
Изображение к статье: Эстония обвинила российские спецслужбы в поджоге производителя военных роботов
В мире
Изображение к статье: электрический стул
ЧП и криминал
Изображение к статье: собака с желтым листом
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео