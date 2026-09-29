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В Риге задумали строить временный мост за 20 млн евро — но только временным он может не остаться 0 152

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под Вантовым мостом

Идея временного моста на период ремонта Вантового моста - нестандартное решение, однако участие государства в его софинансировании будет зависеть от нескольких аспектов, заявил журналистам премьер-министр Латвии.

"Хорошо, что продумываются решения государственного масштаба", - сказал глава правительства, признав, что дальнейшее использование временного моста было бы неплохой идеей, если это технически возможно.

По его словам, необходимо выяснить, будет ли мост технически пригоден, можно ли будет использовать его в других сферах и сколько ресурсов потребует проект. После оценки всех аспектов вопрос следует рассмотреть в правительстве.

В правительстве также заявили, что все зависит от затрат.

Как сообщалось, основные работы по перестройке Вантового моста планируется начать в 2027 году. На время работ самоуправление намерено установить временный мост с одной полосой движения в каждом направлении.

В Рижской Думе оценили стоимость нового временного моста примерно в 20 млн евро - примерно столько же стоила бы его аренда. Сообщается, что мост мог бы использоваться не только самоуправлением, но и в масштабах страны для гражданских и военных нужд.

Подсчитано, что на ремонт Вантового моста в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году - до 42 млн евро, а в 2028 году - до 35,76 млн евро.

Длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона - 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, разделение пешеходной зоны и создание велоинфраструктуры. Ширина тротуаров составит 1,7 метра с одной стороны и 1,9 метра с другой, перила восстановят до прежней высоты 1,3 метра.

Также предусмотрена замена вант общим весом 385,5 тонны и установка новых защитных оболочек на существующие и новые ванты общей длиной 3084 метра.

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#Латвия #строительство #инфраструктура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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