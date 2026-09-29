30 сентября 2026 года вспоминают трех сестер-святых — Веру, Надежду, Любовь вместе с их матерью святой Софьей. Это один из самых любимых женских праздников в году, недаром он также называется днем Вселенских или Всесветных бабьих именин.

О чем вспоминают в Церкви 30 сентября 2026 года

Софья (имя ее переводится как «Мудрость») родилась в Милане в I веке. Она осталась вдовой с тремя маленькими дочками на руках, которых звали Вера, Надежда и Любовь, и жила с ними в Риме.

Женщина была примерной христианкой и воспитывала в своей вере дочерей. Это благочестие вызвало возмущение императора-язычника Адриана. Он велел принудить женщину и ее дочерей принести жертвы богине Диане. Сперва он попытался склонить их к тому подкупом и лестью, отправив им в дом богатые дары через одну богатую женщину.

Он велел ту пригласить Софью с детьми к себе в дом и следить за поступками семьи. Через 3 дня она донесла императору, что женщина продолжает наставлять девочек в своей вере. Тогда император призвал семью к себе и уже лично повелел им поклониться языческой богине.

На тот момент девочки были еще совсем малы — Вере было 12, Надежде 10, А Любови 9 лет. Но те твердо отказались отказаться от своей веры. Тогда он приказал на глазах у младших сестер пытать Веру, но она мужественно перенесла все мучения, молясь богу, и пытки не нанесли ей вреда.

Когда император приказал ее казнить, Вера, помолившись, сама шагнула под меч и ей отрубили голову. Затем пришел черед Надежды, но и она мужественно выдержала все испытания, и потом умерла. Также случилось и с Любовью. Никто из детей и сама мать не выказали никаких сомнений в своей вере. Адриан отдал матери тела дочерей, и та похоронила их по христианскому обычаю, а спустя три дня скончалась на их могиле. Сказание об этих христианских мученицах — одно из самых древних, а сами они стали символом христианских добродетелей.

Смысл праздника

В этот день вспоминаются символы настоящей веры, которые отражены в именах святых сестер и их матери.

Что можно делать 30 сентября 2026 года

Принято утром женщинам ритуально всплакнуть, чтобы ушли все заботы. Хорошо сходить в храм. Принято печь каравай или иной круглый пирог и угощать им всех домочадцев. Прекрасный день для свиданий и сватовства. Хорошо бы помириться со всеми родственниками.

Что нельзя делать 30 сентября 2026 года